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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۳۷

رئیس جمعیت هلال احمر بادرود:

تصادف زنجیره ای آزادراه کاشان- نطنز یک کشته و ۹ مصدوم برجای گذاشت

تصادف زنجیره ای آزادراه کاشان- نطنز یک کشته و ۹ مصدوم برجای گذاشت

نطنز - رئیس هلال احمر بادرود نطنز گفت: تصادف زنجیره ای در محور آزادراه کاشان- نطنز یک کشته و ۹ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشی شامگاه سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در ساعت ۲۱ و ۱۰ دقیقه امروز حادثه برخورد زنجیره ای چند خودرو در محور آزادراه کاشان- نطنز اتفاق افتاد.

وی تصریح کرد: این حادثه که از برخورد خودرو های سواری پراید، پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند به وقوع پیوست یک کشته و ۹ مصدوم به همراه داشت.

رئیس جمعیت هلال احمر بادرود نطنز افزود: با حضور نیروهای امدادی هلال احمر عملیات رهاسازی مصدومین انجام شد و پس از مداوای سرپایی دو مصدوم، ۷ تن از حادثه دیدگان توسط امدادگران هلال احمر و فوریت های پزشکی شهرستان نطنز به بیمارستان های شهید بهشتی کاشان و فاطمیه بادرود اعزام شدند.

علت حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 4085607

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