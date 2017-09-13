وزیر راه و شهرسازی وارد اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه وزیر راه و شهرسازی به همراه تعدادی از معاونان خود وارد اردبیل شد تا از پروژه های شاخص استان بازدید و از تعدادی از پروژه ها بهره برداری کند.

در روز نخست سفر عباس آخوندی بازدید از پروژه های محلات بازآفرینی در شهر اردبیل و شرکت در جلسه ستاد بازآفرینی شهری در محل استانداری اردبیل برنامه ریزی شده است.

در روز دوم نیز وزیر راه و شهرسازی از قطعه سوم راه آهن اردبیل- میانه بازدید داشته و پس از محور فیروز آباد- خلخال از محور اسالم - خلخال و عملیات اجرایی باند دوم اردبیل- سرچم بازدید خواهد داشت.

همچنین بازدید از باند دوم بزرگراه اردبیل- مشگین شهر و محور رضی - امیرکندی و در نهایت جلسه با استاندار و مجمع نمایندگان استان در روز دوم سفر عباس آخوندی پیش بینی شده است.

گفتنی است علیزاده معاون وزیر در روز جمعه از بیمارستان در دست احداث پارس آباد بازدید می کند.

پروژه های پیش بینی شده برای بازدید وزیر راه مهمترین پروژه های راهسازی استان اردبیل است که تکمیل هر یک برابر با تحول قابل توجه در استان توصیف می شود.