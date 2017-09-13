روند عادی دریافت کد شبای مشمولان سهام عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، علی اشرف عبدالله پوری حسینی ‌در مورد مشکل عدم تایید کد شبای بانکی مشمولین سهام عدالت گفت: از ماه پیش ارتباط سازمان خصوصی سازی با بانک مرکزی قطع شده بود و به همین دلیل سازمان خصوصی سازی امکان راستی آزمایی کد شبای مشمولان سهام عدالت را نداشت، اما با پیگیری‌های انجام شده این مشکل برطرف شده و در حال حاضر تمامی کدهای شبای ارسالی در حال راستی آزمایی است و تمام اطلاعاتی که در سایت samanese.ir قرار گرفته است در ۱۵ روز راستی آزمایی خواهد شد.

رییس سازمان خصوصی سازی از مشمولانی که تا به حال کد شبای خود را ارسال نکرده اند، خواست هر چه زودتر اقدام کنند تا در مرحله اول واریز سود امکان دریافت سود سهام عدالت خود را داشته باشند.



پوری حسینی در مورد اشتباهات رایج در ثبت کد شبا گفت: بارها پیش آمده است مشمولانی کد شبای سرپرست خانوار را برای تمام اعضا ثبت می‌کنند که در این صورت کد شبا تایید نمی‌شود. هر شخص باید از کد شبای حسابی که به نام خودش است، استفاده کند تا سود سهام مستقیم به حساب خود صاحب سهام عدالت واریز شود.

سبحانی، سخنگوی سازمان خصوصی سازی نیز گفت: در حال حاضر یک میلیون کد شبا در دست بررسی است که البته همواره انجام می‌شود و به دلیل مشکلی که در ارتباط با بانک مرکزی بوجود آمده بود کمی تایید شماره شبای تعدادی از مشمولان به تاخیر افتاده بود، که با بر طرف شدن این مشکل در حال حاضر مهلت تایید کد شبا همان ۱۵ روزی است که در سایت قید شده است.



‌بررسی‌های میدانی ما از ثبت کد شبا در سایت samanese.ir هم نشان دهنده فعالیت عادی آن است.