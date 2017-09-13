قهرمان دومین المپیاد ناشنوایان در یزد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین المپیاد فرهنگی ورزشی ناشنوایان کشور که امسال به میزبانی یزد برگزار شد، رقابت هزار و ۲۰۰ ورزشکار از ۳۱ استان کشور را به همراه داشت و این شرکت کنندگان به مدت چهار روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

ورزشکاران ناشنوا در ۹ رشته شامل بدمینتون، تکواندو، کاراته، تنیس روی میز، دوومیدانی، تیراندازی، شنا، فوتسال و کشتی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت تیم تهران اول شد.

تیم تهران توانست با ۱۵ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۹ برنز به مقام قهرمانی دست یابد و تیم خراسان رضوی نیز با ۱۰ طلا، هشت نقره و ۹ برنز نایب قهرمان شد.

در این دوره از رقابت‌ها تیم اردبیل با کسب ۱۰ مدال طلا، ۷ نقره و ۶ برنز بر سکوی سوم ایستاد.

تیم‌های اصفهان، کرمانشاه، فارس، البرز، آذربایجان شرقی، یزد و مازندران نیز رده‌های چهارم تا دهم این المپیاد را به خود اختصاص دادند.

از استان یزد حدود ۱۰۰ ورزشکار ناشنوا در این رقابت‌ها شرکت کردند.