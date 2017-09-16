جزئیات انهدام باند زورگیران مسلح مناطق غرب و شمال غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۲۴ روز ۳۱ خرداد ماه وقوع یک مورد زورگیری در پارک سیمای ایران در محدوده شهرک قدس از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ به ماموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس اعلام شد.

با حضور مأمورین کلانتری در محل، سه خانم جوان با حالتی پریشان و مضطرب به مامورین مراجعه و اظهار داشتند که دقایقی پیش دو پسر جوان که یکی از آن‌ها یک قبضه قمه و دیگری یک قبضه اسلحه کمری در دست داشتند با تهدید و ضرب و جرح گوشی موبایل و مقادیری وجه نقد ما را سرقت و بلافاصله متوای شدند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت به عنف مسلحانه» و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

یکی از شکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: شب حادثه ۳۱ خردادماه به همراه دو تن از دوستانم، برای قدم زدن به پارک سیمای ایران رفته بودیم. پس از چند دقیقه پیاده روی و گپ و گفت‌های دوستانه تصمیم گرفتیم بر روی یکی از نیمکت‌های پارک نشسته و کمی استراحت کنیم. در حالی که بر روی نیمکت نشسته و سرگرم وارسی گوشی‌های موبایلمان بودیم، ناگهان دو پسر جوان که یکی از آن‌ها قمه و دیگری اسلحه کمری در دست داشتند به ما نزدیک شده و ما را خفت کردند.

این خانم جوان در اظهاراتش ادامه داد: یکی از سارقین اسلحه را بر روی پهلوی من و نفر دوم قمه را بر روی گردن دوستم گذاشت و در حالی‌که مدام ما را تهدید می‌کردند، اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه دوستم، رشته گردنبند طلای من به ارزش تقریبی دو و نیم میلیون تومان و همچنین وجوه نقد همراهمان به مبلغ بیش از ۱۰۰ هزار تومان کرده و از محل متواری شدند. ما که به شدت ترسیده بودیم با سرو صدای فراوان درخواست کمک کردیم، اما از آنجائیکه پارک خلوت بود کسی صدای ما را نشنید. سارقان نیز با کمک دو موتورسوار که در کنار اتوبان همت منتظر آن‌ها ایستاده بودند از محل متواری شدند.

شاکی سوم پرونده که سارقین موفق به سرقت از او نشده بودند، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: زمانی که سارقین به ما نزدیک شدند با توجه به اینکه من با فاصله از دوستانم بر روی نیمکت پارک نشسته بودم، موفق به فرار شدم. هر چند هنگام فرار بر روی شمشادها افتاده و قدری مجروح شدم، اما توانستم از صحنه گریخته و با داد و فریاد فراوان در خواست کمک کردم تا اینکه چند مرد جوان که در همان حوالی بودند، صدای مرا شنیدند. پس از اینکه واقعه را شرح دادم همگی با هم به محل سرقت رفتیم، اما سارقین فرار کرده بودند و دوستانم نیز ترسان و لرزان به انتظار کمک نشسته بودند.

همزمان با رسیدگی به پرونده سرقت مسلحانه از دو خانم جوان در اداره یکم پلیس آگاهی، سرقت‌های مشابهی اینبار با تهدید سلاح سرد در اداره پنجم پلیس آگاهی مطرح شد که مشخصات بدست آمده از سارقین آن‌ها با مشخصات ارائه شده از سوی شکات پرونده سرقت مسلحانه از دو خانم جوان همخوانی و نزدیکی زیادی داشت. لذا با انجام هماهنگی با مقام قضایی و به منظور تجمیع اطلاعات پرونده‌های مشابه، ادامه رسیدگی به پرونده جهت شناسایی و دستگیری سارقین در دستور کار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی در زمان اجرای طرح کنترل مجرمین سارقین به عنف سابقه دار اطلاع پیدا کردند که دو مجرم سابقه دار در زمینه ارتکاب سرقت‌های به عنف بنام‌های "محمد. ک" و "ادیب. ک" با یکی دیگر از مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار بنام"حمزه. س" تشکیل گروه جدیدی از سارقین به عنف را داده اند که با استخراج تصاویر آن‌ها از سیستم جامع پلیس آگاهی، تصاویر آن‌ها توسط شکات پرونده مورد شناسایی قرار گرفت.

با شناسایی هویت این سه متهم سابقه دار، کارآگاهان اداره پنجم با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی آخرین مخفیگاه "حمزه. س" در شهرستان اسلامشهر شدند. سرانجام با مراقبت نامحسوس از مخفیگاه متهم و اطمینان از حضور وی در مخفیگاهش، در شامگاه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۶ حمزه. س. دستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهی منتقل شد.

متهم پس از دستگیری و انتفال به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ابتدا منکر هرگونه زورگیری و سرقت شد، اما پس از دستگیری همدستانش و مواجه حضوری با آن‌ها به ناچار لب به اعتراف گشوده و در همان تحقیقات ابتدای به مشارکت در ده‌ها فقره زورگیری و خفت گیری با همدستی "محمد" و "ادیب" اعتراف و عنوان داشت: "به اتفاق این دو نفر از غروب آفتاب تا پاسی از شب در محدوده بزرگراه نواب، بزرگراه فتح، شهرک غرب و جنت آباد با تهدید سلاح سرد اقدام به زورگیری وکیف قاپی می‌کردیم ".

در تحقیقات تکمیلی از حمزه، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی از اوایل خردادماه سالجاری به همراه سه جوان ۱۹ و ۲۰ ساله بنام‌های "پویا"، "مجید" و " شاهین"، با استفاده از قمه و یک قبضه اسلحه کمری اقدام به زوگیری و خفت گیری از رهگذران، عابران پیاده و زنان و دختران در مناطق غرب و شمال غرب تهران بویژه در محدوده اتوبان شهید همت، بزرگراه شیخ فضل الله، اتوبان نواب و همچنین بوستان‌های پرواز، سیمای ایران و چند پارک و بوستان دیگر در شهر تهران کرده است.

با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و با وجود متواری شدن همدستان حمزه، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که یکی از اعضای گروه بنام شاهین بر اثر تصادف مدتی در یکی از بیمارستان‌های محدوده اسلامشهر بستری و پس از بهبودی به تازگی از بیمارستان مرخص شده، با تجمیع اطلاعات بدست آمده، کارآگاهان ضمن هماهنگی با مقام قضائی در بامداد مورخه دهم مردادماه به مخفیگاه شاهین مراجعه، او را در حالیکه خودش را در داخل کمد دیواری پنهان کرده بود، دستگیر و به اداره پلیس آگاهی منتقل کنند.

با دستگیر شاهین، مخفیگاه پویا و مجید نیز شناسایی شد، اما کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این دو متهم مدتی است از تهران خارج و به یکی از شهرها در غرب کشور متواری شدند. با گذشت نزدیک به یک ماه، کارآگاهان اطلاع یافتند که مجید به تازگی به اسلامشهر مراجعه کرده که بلافاصله قبل از هرگونه اقدام وی جهت متواری شدن مجدد، صبح روز دوم شهریورماه در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و اسلحه کمری که متهمین در سرقت‌ها از آن استفاده می‌کردند در خانه مادر بزرگش در محدوده نازی آباد تهران به همراه ۲۵ تیر چنگی کشف شد.

در ادامه "پویا" نیز که به تازگی از غرب کشور برگشته و در شهریار مخفی شده بود، در مورخه پنجم شهریورماه ۱۳۹۶ دستگیر و در همان اعترافات اولیه به ده‌ها فقره سرقت به عنف مسلحانه با سلاح گرم و چاقو اعتراف کرد.

متهمین در اعترافات صریح خود به ده‌ها فقره زورگیری و خفتگیری با سلاح سرد و همچنین سرقت مسلحانه از سوپر مارکت‌های مناطق شمال پایتخت اعتراف کردند؛ متهمین در توضیح نحوه‌ی انجام سرقت‌های مسلحانه‌ی خود از سوپرمارکتی‌ها توضیح دادند که علاوه بر اینکه با قمه و اسلحه کمری از رهگذران، عابران پیاده، دختران و پسران عمدتا نوجوان و جوان در محدوده بزرگراه‌ها و بوستان‌های غرب پایتخت سرقت می‌کردند، با استفاده از دو دستگاه خودرو مسروقه سمند و پراید که آن‌ها را نیز به شیوه زورگیری تصاحب کرده بودند چندین فقره سرقت مسلحانه از سوپرمارکت‌های غرب و شمال تهران انجام داده اند.

پس از دستگیری همه اعضای گروه و انجام مواجه حضوری با مالباختگان، در اولین مرحله متهمین توسط سه دختر جوانی که در پارک سیمای ایران مورد زورگیری مسلحانه قرار گرفته بودند مورد شناسایی دقیق قرار گرفته و در ادامه نیز تعداد دیگری از شکات و مالباختگان موفق به شناسایی اعضای این گروه از سارقین و زورگیران شدند.

سرهنگ کارآگاه داوود فرد معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: از تمامی مالباختگانی که بدین شیوه مورد سرقت و زورگیری قرار گرفته اند دعوت می‌شود جهت شناسایی متهمین و پیگیری شکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.