ظهور و افول «فاوست آمریکایی» در شبکه افق

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «فاوست آمریکایی» درباره یکی از شخصیت های سیاسی دوران معاصر آمریکا یعنی کاندولیزا رایس شصت‌ و ششمین وزیر امورخارجه ایالات متحده آمریکا و دومین وزیر این سمت در کابینه دولت جورج بوش است.

رایس نخستین زن سیاه‌پوست، دومین سیاه‌پوست پس از کولین پاول و دومین زن پس از مادلین آلبرایت است که به این سمت منصوب شد.

رایس دختری فعال، باهوش و در عین حال جویای نام بود که مدرک کارشناسی خود را وقتی ۱۹ سال داشت در رشته علوم سیاسی و در سال ۱۹۷۴ از دانشگاه دنور و زیر نظر ژوزف کوربال پدر مادلین آلبرایت، اخذ کرد و بعد از سپری کردن دوره کارشناسی ارشد در سال ۱۹۷۵ در دانشگاه نوتردام، در سن ۲۶ سالگی موفق به کسب مدرک دکتری از دانشکده مطالعات بین الملل دانشگاه دنور شد.

مستند «فاوست آمریکایی» در دو قسمت، به زندگی شخصی و سیاسی رایس می پردازد. در این فیلم با کارشناسان و سیاستمداران درباره روحیات و راه هایی که این دختر آمریکایی برای رسیدن به مقام وزارت طی کرد گفتگو شده است.

«فاوست آمریکایی» روزهای شنبه و یکشنبه این هفته یعنی ۲۵ و ۲۶ شهریورماه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه افق می رود و تکرار آن روز بعد ساعت ۸ پخش می شود.