  1. هنر
  2. تئاتر
۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۳۹

در پنجمین دوره جشن آکادمی

قدردانی از 3 هنرمند تئاتر/ نشان سمندریان به بهرام بیضایی اهدا شد

قدردانی از 3 هنرمند تئاتر/ نشان سمندریان به بهرام بیضایی اهدا شد

پنجمین نشان آکادمی سمندریان به بهرام بیضایی، محمد چرمشیر و حمید پورآذری سه هنرمند عرصه تئاتر کشور تعلق گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشن آکادمی سمندریان و اهدای نشان این آکادمی به برترین‌های تئاتر یک سال گذشته شامگاه ۲۵ شهریورماه در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد.

در این مراسم همچون چهار دوره گذشته، نشان آکادمی سمندریان به برگزیدگان تئاتر طی یک سال گذشته از نگاه این آکادمی اهدا شد که در همین راستا امسال این نشان به بهرام بیضایی، محمد چرمشیر و حمید پورآذری سه هنرمند شناخته شده تئاتر تعلق گرفت.

در چهار دوره گذشته جشن آکادمی سمندریان هنرمندانی چون علی رفیعی، حسن معجونی، همایون غنی زاده، فرهاد آییش، محمد رضایی راد، مرتضی اسماعیل کاشی، پانته‌آ پناهی ها و ... نشان این آکادمی را دریافت کردند.

کد مطلب 4088654
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها