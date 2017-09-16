قدردانی از 3 هنرمند تئاتر/ نشان سمندریان به بهرام بیضایی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشن آکادمی سمندریان و اهدای نشان این آکادمی به برترین‌های تئاتر یک سال گذشته شامگاه ۲۵ شهریورماه در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد.

در این مراسم همچون چهار دوره گذشته، نشان آکادمی سمندریان به برگزیدگان تئاتر طی یک سال گذشته از نگاه این آکادمی اهدا شد که در همین راستا امسال این نشان به بهرام بیضایی، محمد چرمشیر و حمید پورآذری سه هنرمند شناخته شده تئاتر تعلق گرفت.

در چهار دوره گذشته جشن آکادمی سمندریان هنرمندانی چون علی رفیعی، حسن معجونی، همایون غنی زاده، فرهاد آییش، محمد رضایی راد، مرتضی اسماعیل کاشی، پانته‌آ پناهی ها و ... نشان این آکادمی را دریافت کردند.