میانگین عمر مدارس اصفهان ۲۵ سال است/بهره برداری از ۹۲ پروژه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن سجاد ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه میانگین عمر مدارس استان اصفهان ۲۵ سال است،‌ اظهار داشت: عمر بالای برخی از مدارس احتمال ریزش سقف آنها را ایجاد کرده و از این رو حکم تخلیه ۳۸ مدرسه صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فرونشست زمین در برخی از شهرستان‌ها نیز مدارس را تهدید می‌کند،‌ ابراز داشت: در این زمینه یادآور می شوم که در شهرهای حاشیه رودخانه زاینده رود شاهد فرونشست زمین به ویژه در شهرهای فلاورجان و ژیربکران بوده‌ایم که در این زمینه ورود جدی برای مقاوم سازی مدارس داشته‌ایم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان همچنین با اشاره به اینکه در منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان، برخوار و دامنه به دلیل برداشت فراوان آب کشاورزان شاهد فرونشست زمین بوده‌ایم،‌ تصریح کرد: برای این امر برنامه ریزی مناسبی در حال انجام است.

برای بازسازی هر کلاس درس ۱۲۵ میلیون تومان هزینه نیاز است

وی در خصوص تعداد مدارس دو نوبته استان اصفهان نیز گفت:‌ در حال حاضر ۴.۷ درصد از مدارس به دلیل فرسوده بودن دیگر مدارس استان اصفهان دو نوبته هستند و این در حالی است که در سال گذشته شش درصد مدارس استان دو نوبته بود.

سجاد هزینه بازسازی هر کلاس درس را ۱۲۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه ردیفی برای پرداخت شش میلیارد تومان در مدت سه سال به این منظور اختصاص داده شده است.

وی در ادامه با ارایه گزارش عملکرد اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در سال جاری ابراز داشت: براساس ارزیابی های انجام شده در کشور در سال تحصیلی جدید، بیشترین تعداد پروژه‌ها از سوی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان به آموزش و پرورش تحویل می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با بیان اینکه در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ نیز ۹۲ پروژه آموزشی جدید تحویل آموزش و پرورش استان اصفهان می‌شود،‌ تصریح کرد: این پروژه‌ها در قالب ۴۱۱ کلاس درس با زیربنای ۷۴ هزار و ۳۸۸ متر مربع به آموزش و پرورش استان اصفهان تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه برای بهره برداری از این تعداد پروژه آموزشی ۸۱۸ میلیارد ریال هزینه شده است،‌ اضافه کرد: ۷۰ درصد این هزینه توسط خیران تامین شده است.

سجاد اضافه کرد: از این تعداد ۲۶ پروژه با ۶۷ کلاس درس و زیربنای ۲۰ هزار و ۶۹۵ مترمربع با هزینه ۲۲۷ میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه سهم خیران نیز ۶۶ پروژه شامل ۳۴۴ کلاس درس و زیربنای ۵۳ هزار و ۶۹۳ مترمربع و با هزینه ۵۹۰ میلیارد و ۶۲۳ میلیون ریال بوده است،‌ افزود: این پروژه‌ها به لحاظ کاربردی شامل ۵۶ پروژه آموزشی، ۳۳ پروژه غیرآموزشی شامل کانون، سالن ورزشی، نمازخانه و سالن اجتماعات و اردوگاه، خوابگاه و کارگاه و شش باب توسعه کلاس است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان در خصوص استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس استان اصفهان نیز گفت: طی چهار سال گذشته ۶۵ درصد مدارس استان استانداردسازی شده است.