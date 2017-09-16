به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخانه ملت، علی لاریجانی امروز(شنبه، ۲۵ شهریور ماه) در دیدار با زیگفرید براک رئیس مجلس نمایندگان بلژیک اظهار داشت: ایران اکنون به فکر بهبود شرایط اقتصادی خویش است و برای این منظور ۶ محور در حوزه های محیط زیست، آب، نفت و گاز، اکتشاف معادن، حمل و نقل ریلی و واردات و صادرات از مناطق آزاد را در نظر گرفته ایم.

وی تصریح کرد: اتحادیه اروپا تاکید دارد که ما به توافق برجام پایبند هستیم و این پایبندی با مراودات بانکی و تجاری علاوه بر مراودات سیاسی نمایان خواهد شد.

رییس قوه مقننه تاکید کرد: یکی دیگر از مسایل مورد توجه، بحت گسترش تروریسم در منطقه است. این مسئله کشورها را دچار یک آشفتگی و بهم ریختگی کرده است و برای ریشه کن کردن آن باید عزم و اراده بین المللی وجود داشته باشد و به ریشه های مختلف جریان تروریسم بخصوص بعد فرهنگی آن توجه نمود.

وی یادآور شد: بحران میانمار هم یکی از نگرانی های ما است و مسلمان کشی در یمن هم به شدت دردآور است و متاسفانه برخی از کشورهای غربی با استفاده از سلاح های خود به این آدم کشی گسترش می دهند.

لاریجانی درخصوص مسئله حقوق بشر در ایران و با انتقاد از موضع کشورهای غربی در این خصوص، اظهار داشت: متاسفانه کفه ترازو برای سنجش رعایت حقوق بشر در کشورها متوازن نیست و به عنوان مثال در مورد ایران را به خاطر به رسمیت نشناختن برخی قوانینی که کلا با فرهنگ ما متفاوت است، انتقاد می کنند اما در میانمار که نسل کشی رخ داده و یا در یمن فجایع گسترده انسانی رخ داده است، سکوت می کنند.

وی تصریح کرد: حقوق بشر نباید فدای تعاملات اقتصادی و منافع مادی شود.

رییس مجلس خاطرنشان کرد: ایران صاحب تاریخ چندهزار ساله است و نظامات حقوقی ایران سابقه و ریشه عمیق دارد و برای شناخت نظام حقوقی در ایران باید فرهنگ آنرا به دقت شناخت و گفتگوهای عمیق تر حقوقی ورای بحث های سیاسی سامان یابد.

رییس مجلس شورای اسلامی در پایان از بر لزوم گسترش تعاملات پارلمانی و اقتصادی تاکید کرد.

همکاری دو کشور به خصوص در دوره پسابرجام و برنامه‌ریزی در این راستا اهمیت زیادی دارد

زیکفرید براک رئیس مجلس نمایندگان گفت: همکاری دو کشور به خصوص در دوره پسابرجام و برنامه‌ریزی در این راستا اهمیت زیادی دارد و باتوجه به سیاست های رییس جمهور جدید آمریکا، اتحادیه اروپا نظر خود را دارد و ما به همکاری در چارچوب برجام ادامه می دهیم.

وی افزود: پارلمان بلژیک از گسترش سطح روابط پارلمانی با ایران بسیار استقبال می کند و از اینکه شما به بخش خصوصی آنقدر اهمیت می دهید بسیار خرسندیم زیرا با این نقطه نظر می توانیم همکاری های گسترده ای داشته باشیم.

رئیس مجلس نمایندگان بلژیک با تأکید بر حل مشکلات بانکی تصریح کرد: هر دو طرف باید تلاش کنند موانع بانکی برطرف شود در غیر این صورت تجارت بین دو کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

براک با اشاره به خطر گسترش تروریسم، اظهار داشت: کمیته‌ای در پارلمان بلژیک جهت بررسی اجزای مختلف تروریسم تشکیل شده است و ما معتقدیم که همه کشورها باید در مبارزه باریشه کنی تروریستها سهیم باشند.

وی همچنین در مورد حقوق بشر افزود: منهم معتقد هستم که مشکل حقوق بشر در همه کشورها من جمله در کشور ما هم وجود دارد و با این پیشنهاد هم موافق هستم که مذاکراتی درخصوص حقوق بشر در چارچوب نظام حقوقی کشورها و باتوجه به فرهنگ و سنت آنها داشته باشیم.

براک با ابراز خرسندی از توافقات بین دو کشور گفت: برجام نه تنها برای ایران بلکه برای بلژیک و اتحادیه اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است و تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد که اتحادیه اروپا به همه تعهدات خود عمل کند.

رئیس مجلس نمایندگان بلژیک در پایان از دکتر لاریجانی دعوت کرد تا به این کشور سفر کرده تا در آنجا ادامه مذاکرات صورت پذیرد.