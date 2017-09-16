به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج پیش از مراسم افتتاحیه ورزشگاه امام رضا (ع) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ابتدا باید بگویم خوشحالم از اینکه چنین مجموعه‌ای با بالاترین استانداردهاست که به جرأت می‌توانم بگویم در چند سال اخیر بی‌بدیل بوده است، برای فوتبال ایران رقم خورده و به عنوان رئیس فدراسیون آن را به فال نیک می‌گیرم.

وی ادامه داد: طبق توافقی که با مسئولان فدراسیون فوتبال عراق داشتیم، قرار بر این شده است تا مشابه همین دیدار را در شهر کربلا برگزار کنیم و تیم نوجوانانمان نیز به آنجا خواهد رفت تا بازی کند. من از تمام کسانی که اجازه رقم خوردن چنین ورزشگاه تاریخی را که به منفعت ایران است، ایجاد کرده‌اند، سپاسگزارم؛ ورزشگاهی که در مرکز شهر بزرگ مشهد است و آستان قدس رضوی به عنوان بانی این مجموعه، بهترین امکانات را برایش در نظر گرفته است؛ چنین ورزشگاه‌هایی باید در سطح کشور عزیزمان ایران گسترش پیدا کند.

تاج که به تازگی از اجلاس فیفا در سوئیس آمده بود، درباره مصوبات این مجمع اظهار داشت: بنا به قوانینی که در فدراسیون بین‌المللی فوتبال وجود دارد، نمی‌توانیم مصوبات مربوط به این جلسات را رسانه‌ای کنیم اما باید به جرأت بگوییم وقتی آمار بررسی می‌شد، فوتبال ایران جزو ۷ الی ۸ تیم برتر دنیا بود که در تمامی رده‌ها، عناوین درخشانی را از آن خود کرده بود؛ این مایه مباهات فوتبال ایرانی است که نه لابی کرده است و نه می‌توان بابت اول بودن تیم ملی در سال‌های اخیر به آن انگ زد.

وی ادامه داد: بنده در اجلاس فیفا خواستم تا مسابقات فوتسال بین قاره‌ای هم برگزار شود که با استقبال اکثر اعضا مواجه شد. امیدواریم بتوانیم از این طریق یکی از ظرفیت‌های موجود در فوتبال ایران را به رخ بکشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نیز گفت: سیاست فدراسیون فوتبال در این زمینه همان سیاستی است که وزارت ورزش و جوانان در نظر می‌گیرد؛ قطعاً شکی وجود ندارد که فوتبال یک پدیده کاملاً اجتماعی است.

تاج درباره برگزاری دیدارهای دوستانه تیم ملی خاطرنشان کرد: با آقای کی‌روش برای برگزاری هشت دیدار تدارکاتی پیش از آغاز جام‌جهانی به توافق رسیده‌ایم. در برنامه‌هایمان دو بازی روسیه و توگو را که فکر می‌کنم جزو مهمترین بازی‌هایمان هم است، قطعی کرده‌ایم. برای اینکه بخواهیم تیم ملی را برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی و اردوهایمان به مشهد بیاوریم تا از پتانسیل فوق‌العاده بالا و کاملاً استاندارد ورزشگاه امام رضا (ع) استفاده کند، باید با آقای کی‌روش صحبت کنم. اگر قرار شد در ایران بازی تدارکاتی داشته باشیم، می‌توانیم حتماً از ظرفیت موجود این ورزشگاه استفاده کنیم.