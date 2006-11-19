به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن، دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس و یکی از دست اندرکاران دفتر حزب الله لبنان درتهران که پیش از ظهر امروز در این همایش سخن می گفت ، اظهار داشت در لبنان وفاداری به مذهب هویتی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به فرقه های مختلف می دهد واین بحث ارتباط مستقیمی به دینداری و آموزه های مذهب ندارد.

وی همچنین قدرت اجتماعی هر فرقه را وابسته به گزینه های جمعیت، انسجام درونی، قدرت بسیج گیری، نهادها وموسسات، نخبگان و پشتیبانی خارجی مرتبط دانست.

سخنران پایانی نخستین جلسه همایش نیز هادی محمدی پژوهشگر ارشد مسائل اسرائیل بود که با عنوان جنگ اخیر حزب الله و نتایج آن بر اسرائیل به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی اظهار داشت: اگر جنگ هنر به کار گیری قابلیت ها وابزار نظامی و بسیج توان اقتصادی، رسانه ای و مناسبات خارجی برای تحمیل اراده ای خاص یا تسلیم طرف مقابل خوانده شود رویداد33 روزه در لبنان را می توان جنگی تمام عیار به حساب آورد.

هادی محمدی با بیان اینکه جنگ لبنان علی رغم همه کوتاهی زمانش پیام هایی کامل را در برداشته است افزود: این جنگ نامتقارن و نتایج آن غیر از ویرانی ها و تلفات و خسارت های ظاهری بازتاب و اثرات ژئو استراتژیک روشنی را بر جای گذاشته و البته مفاهیم نظامی و دکترین امنیتی اسرائیل را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی ادامه داد: ایستادگی حزب الله در معادلات امنیتی منطقه نوعی بازدارندگی و قابلیت ایستایی موثر در مقابل قدرت و توان نظامی برتر آمریکا یا قدرت های جهانی را به نمایش گذاشت.

این پژوهشگر ارشد مسائل اسرائیل اعترافات مقامات اسرائیلی به ناتوانی در برابر حزب الله را ناشی از ناکارآمدی اصول و پایه های اندیشه نظامی و دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی در مقابل پدیده مقاومت و توانمندی های نوین آن دانست.

محمدی در پایان با اشاره به مواضع کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از وقوع جنایت قانا گفت: باتوجه به این مواضع به نظر می رسد نگاه جدیدی در بکارگیری زور در عرصه بین المللی توسط آمریکا در حال تالیف است.



علی زعیتر معاون فرهنگی حزب الله لبنان در ایران نیز در این همایش شکل گیری و عملکرد حزب الله به 5 مرحله از سال 1982 تا 2006 تقسیم بندی کرد و افزود: عملکرد حزب الله در طول مراحل شکل گیری آن بر چهار اصل اساسی متکی بود که عبارتند از مقاومت مسلحانه ضد اسرائیل به عنوان اصل اساسی، اعتماد بر مردم و کمک به آن، حفظ وحدت ملی و اسلامی و نهایتا اینکه دشمن اصلی ما اسرائیل است.

زعیتر ادامه داد آرمان های اسلامی و اصل آن یعنی حفظ حقوق مسلمانان و علی الخصوص ملت فلسطین و دفاع جدی از آن و همچنین حفظ اخلاق و دین امت و ملت مسلمان و وحدت آنان و تلاش برای احیای مجدد هویت اسلامی بین ملت های مسلمان از جمله اهداف آرمان هایی بود که حزب الله بر آن اساس عمل می کرد.

وی در پایان سخنانش نتیجه گرفت: حزب الله سعی کرد الگویی جدید را ارائه دهد و این الگو در مسائل جهادی و سیاسی واجتماعی به عنوان یک نمونه ناب برای کل جهانیان درقول و عمل قابل طرح است.

سخنران دیگر دومین جلسه همایش نوزایی مقاومت اسلامی در خاور میانه ؛ نگاهی به حماسه حزب الله حسین رویوران پژوهشگر ارشد مسائل خاور میانه بود که با عنوان تاثیرگذاری حزب الله در جنبش های اسلامی فلسطین به ایراد سخنان خود پرداخت .

وی گفت : حزب الله لبنان به عنوان یک پدیده اجتماعی و تشکل سیاسی از همگونی مذهبی خود با انقلاب اسلامی ایران بهره برد و بسیاری از ویژگی های انقلاب را در چارچوب های خود بومی سازی کرد.

رویوران ادامه داد: پیدایش حزب الله در شرایط اشغال نیمی از اراضی لبنان بعد جهادی آن را به عنوان یک نیاز آنی تکامل بخشید و این تجربه کمیاب در منطقه را با استفاده از همگونی قومی دراختیار دیگر جوامع عربی قرار داد.

این پژوهشگر ارشد مسائل خاور میانه در ادامه اظهار داشت: ویژگی های مذکور باعث شده است تا حزب الله به عنوان مهمترین الگو برای جنبش های اسلامی فلسطین نمایان گردد و استفاده از تجربه جهادی حزب الله بویژه عملیات شهادت طلبانه به عنوان مهمترین عنصر برپایی موازنه وحشت با دشمن از جمله مواردی باشد که نیروهای فلسطینی از آن بهره برداری می کنند.

سخنران پایانی دومین جلسه این همایش سید محی الدین ساجدی پژوهشگر مسائل خاور میانه بود که با عنوان مواضع کشورهای منطقه در قبال جنگ 33 روزه لبنان به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در سخنانش گفت: براساس این فرضه که حمله اسرائیل به لبنان از ماه های قبل طراحی شده بود به طور طبیعی آمریکا باید زمینه لازم را در سطح بین المللی ، منطقه ای و داخل لبنان فراهم می آورد.

ساجدی افزود: در سطح منطقه ای بسیاری از دولت ها از جمله دولت هایی که آمریکا آنها را میانه رو می خواند در این طرح هماهنگ کوشش های عربی و منطقه ای لازم را برای حمایت از چنین حمله ای فراهم کردند.

این پژوهشگر ارشد مسائل خاور میانه همچنین گفت: با توجه به مطلب مذکور شاهد بودیم که بلافاصله چند ساعت پس از شروع حمله دولت های عربستان سعودی، مصر و سپس اردن بدون محکوم کردن حرکت اسرائیل حمله چریکی حزب الله را اقدامی ماجراجویانه برشمردند اما در عین حال حمایت خود از دولت لبنان را اعلام کردند.

سید محی الدین ساجدی با اشاره به مقاومت جانانه حزب الله در برابر تهاجمات روز افزون رژیم صهیونیستی که نهایتا ناتوانی این رژیم برای شکست حزب الله را برای همگان ثابت کرد افزود: با طولانی شدن جنگ این دولت ها به تغییر مواضع خود ناچار شدند و این روند تا جایی ادامه داشت که سعودی ها دوباره تماس خود را با سید حسن نصرالله به عنوان رهبر حزب الله لبنان برقرار کردند.