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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۵۲

رونمایی از طرح مشکات در آیین اختتامیه چهلمین دوره مسابقات قرآن

رونمایی از طرح مشکات در آیین اختتامیه چهلمین دوره مسابقات قرآن

ارومیه- در آیین اختتامیه چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم در بخش خواهران، از بخش اول فراخوان جشنواره ملی مشکات رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر،طرح ملی مشکات به منظور ترویج و تبیین مفاهیم قرآن کریم از طریق تولید و ترویج آثار هنری و سینمایی تولید شده در خصوص آثار هنری، پویانمایی و قصه های قرآنی، طراحی شده است.

، این طرح شامل آثار کوتاه تصویری(فیلم کوتاه، موشن گرافیک، مستندهای کوتاه و گزارش کوتاه) و آثار کوتاه داستانی(داستانک، داستان کوتاه و فیلم های کوتاه) با موضوع قرآن کریم و با استفاده از مفاهیم ارزشمند قرآنی در حوزه های(سیما، صدا و آثار مکتوب) است و قابلیت های دیگری در فضای مجازی دارد.

موضوعات، قصه ها و مفاهیم قرآنی در اردیبهشت ماه سال آینده جمع آوری شده و از برگزیدگان با اهداء جوایز نفیس، تجلیل خواهد شد.

چهملیین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم عصر امروز به معرفی نفرات برتر در ارومیه خاتمه یافت.

کد مطلب 4089924

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