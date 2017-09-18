راهنمای کامل انتخاب بهترین تور برای استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال این درخواست بازار گردشگری نیز خدمات مختلف و متنوعی در دسته‌ها و انواع مختلفی را برای ایشان مهیا کرده که گاهی ممکن است باعث گیج شدن مسافران نیز شود. آژانس مسافرتی مقتدر سیر تابان تلاش می‌کند تا در این مطلب، مخاطبان را، جهت انتخاب هر چه صحیح‌تر، راهنمایی کند.

یکی از پرطرفدارترین و محبوب‌ترین مسیرهای مسافران ایرانی تور استانبول است. استانبول به واسطه نزدیکی مسافت و همچنین نزدیکی فرهنگی با ایرانیان، شهر محبوب مسافران ایرانی‌ است. حتی کسانی‌که چندین بار، تجربه‌ی سفر به این شهر زیبا را داشته‌اند، انتظار بازدید دوباره از آن‌را می‌کشند. شاید متنوع‌ترین پکیج‌های تورهای مسافرتی برای همین مقصد محبوب عرضه می‌شود.

به گزارش ویرلن؛ پکیج‌هایی که در نگاه اول از نظر مدت زمان اقامت و قیمت متفاوت هستند و ممکن است صرفا با مقایسه در قیمت گزینه‌ای اشتباه انتخاب شود که سفری لذت‌بخش را به سفری سخت و نه چندان راضی کننده تبدیل کند. آژانس مقتدر سیر تلاش دارد تا عوامل مختلف یک سفر مناسب به استانبول را برای همراهان خود بر شمارد تا در زمان تصمیم‌گیری متناسب‌ترین انتخاب با شرایط خود را داشته باشند.

نوع سفر؛ از سفر با بهترین قیمت تا یک اقامت لاکچری

شاید نخستین عامل پیش و بیش از هر عامل دیگری، شرایط انتخابی برای سفر در برگزیدن یک تور دخیل است. در حقیقت وابسته به مجموعه عواملی که ممکن است وجود داشته باشد ممکن است شما در نظر داشته باشید تا یک سفر را با مناسب‌ترین قیمت -نه لزوما ارزان‌ترین قیمت، چون نسبت قیمت و کیفیت تعیین کننده است- داشته باشید. در این حالت بهترین گزینه برای شما در این حالت طبیعتا استفاده از خدمات تور لحظه آخری استانبول است. این نوع تورهای اکثرا در روزهای نزدیک به اجرا با قیمت مناسب‌تری به همراهان عرضه می‌شود.

اگر قیمت مناسب نکته مثبت این نوع تورها باشد معایبی نیز برای آن‌ها وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق: به‌واسطه آن‌که این نوع تورها در روزهای منتهی به تاریخ برگزاری تور ارائه می‌شوند شما قادر به برنامه‌ریزی از دو هفته یا یک ماه قبل برای سفر خود نیستید و حداکثر یک هفته برای تصمیم‌گیری خود فرصت دارید.

عدم موجودی در فصل‌های شلوغ: اکثر تعطیلات، روزهای پایانی تابستان، یا عید نوروز فصل‌های شلوغ مقصدها محسوب می‌شوند و بیشتر مسافران این تاریخ‌ها را برای سفر انتخاب می‌کنند بنابراین احتمالا ظرفیت خالی باقی نمانده است تا بشود در لحظه آخر آن‌را به دست آورد.

عدم امکان تهیه برای گروه بزرگ: به واسطه آن‌که این‌گونه تورها برای آخرین موارد معدود باقی‌مانده عرضه می‌شود احتمال آن‌که بتوان برای یک گروه ده نفره چنین نوع سفری را انتخاب کرد کمی بعید است و ممکن است گروه به زحمت بیفتد.

در کنار نوع تور بالا ممکن است گروهی علاقه به یک سفر بسیار لوکس و لاکچری داشته باشند، بنابراین در این شرایط بهترین نوع سفری که می‌توان انتخاب کرد تور لوکس استانبول است که در آن، بیشترین مدت زمان لازم، بهترین نوع پرواز، بهترین کلاس پروازی و همچنین بهترین مکان‌های اقامتی در نظر گرفته می‌شود.

مدت زمان اقامت

یکی از عوامل موثر در قیمت تور و کیفیت سفر استانبول مدت زمان اقامت است. معمولا تورهای استانبول در مدت زمانی بین ۳ تا ۷ شب ارائه می‌شود. البته این مدت زمان در عید نوروز تا ۱۰ شب نیز قابل افزایش است و طبیعتا هر چه مدت زمان اقامت بیشتر باشد، هزینه تور بالاتر خواهد بود.

استانبول شهری‌ست که شاید حتی ۱۰ شب هم برای آن کفایت نکند و هر چه بیشتر در آن اقامت کنید همچنان امکان گشت و گذار و لذت بردن از آن را خواهید داشت ولی دو عامل هزینه و زمان لازم در انتخاب افراد برای مدت زمان موثر خواهد بود.

ایرلاین و ساعت پرواز

استانبول یکی از مقاصدی است که پروازهای متعدد روزانه با ایرلاین‌های مختلف در آن انجام می‌شود. خطوط داخلی نظیر آتا، تابان، زاگرس، قشم ایر، ایران ایر، ماهان ایر و سایر در این مسیر فعالند که کیفیت هر یک وابسته به ناوگانی که در اختیار دارند و هواپیمایی که برای آن پرواز در نظر گرفته‌اند متفاوت است.

همچنین پروازهای غیر داخلی نظیر ترکیش ایرلاین، اطلس گلوبال، کرندون و دیگر خطوط نیز در این مسیر فعالند که با توجه به ناوگان مدرن‌تر و کیفیت بالاتر قیمتی کاملا متفاوت با نمونه‌های داخلی دارند، بنابراین همیشه در نظر داشته باشید یکی از عوامل بسیار موثر در قیمت یک تور ایرلاین آن است که گاهی ممکن است تحمل هزینه‌ای بیشتر برای یک ایرلاین ارزش راحتی و لذت بردن از سفر را داشته باشد.

نکته بسیار مهم‌تر در پرواز ساعت آن است که گاهی همراهان کمتر بدان دقت می‌کنند. بسیاری از پروازها - به خصوص برخی خطوط داخلی- ساعات پروازی در عصر و شب دارند که عملا زمان رسیدن مسافر به مقصد را به نیمه شب می‌رساند و دیگر امکان استفاده از یک روز برای افراد میسر نیست.

بنابراین یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت تور ساعت پرواز است که در صورتی‌که پرواز به گونه‌ای باشد که مسافر در ظهر یا پیش از آن به مقصد برسد حتما هزینه بیشتری خواهد داشت اما در قبال این هزینه وی امکان استفاده از یک نیم روز خود را خواهد داشت.

مکان اقامت

عامل مهم دیگر در قیمت یک تور مسافرتی محل اقامت افراد است. اماکن اقامتی در استانبول که در قالب تور عرضه می‌شوند اکثرا در هتل‌های ۳ تا پنج ستاره هستند. خوشبختانه هتل‌های ۳ ستاره با کیفیت مناسب در استانبول قابل یافت هستند و هتل‌های ۴ و ۵ ستاره آن کیفیت مناسبی دارند.

نکته دیگر محل قرارگیری مکان اقامتی در شهر است، این‌که این محل چه میزان به مرکز شهر، اماکن دیدنی، وسایل حمل و نقل عمومی نزدیک است یکی از عوامل مهم در محبوبیت یک هتل است. در مورد خاص استانبول قرار گرفتن هتل در بخش آسیایی یا اروپایی نیز حائز اهمیت است.

برای انتخاب هتل مناسب می‌توانید از ابزارهای آنلاینی نظیر سایت تریپ ادوایزر یا سایت بوکینگ برای دیدن نظرات استفاده کنندگان از این هتل‌ها و همچنین امتیازی که به آن‌ها داده‌اند استفاده کنید. در صورتی‌که می‌خواهید سریع‌تر به پاسخ خود برسید می‌توانید از همکاران ما در بخش فروش آژانس مقتدر سیر تابان کمک بخواهید تا ایشان بهترین هتل وابسته به نیازهای شما را به شما معرفی کنند.

مجموع ۴ عامل برشمرده شده در بالا عوامل مهم و تاثیرگذار در کیفیت تور استانبول است. مسافران به این مقصد باید دقت کنند تا تعادل مناسبی میان هزینه و کیفیت مورد تقاضای خود برقرار نمایند تا رضایت‌بخش‌ترین سفر را تجربه کنند. آژانس مقتدر سیر تابان به عنوان مجری مستقیم تور استانبول تلاش دارد تا به همراهان خود حداکثر کمک را کند تا پیش از سفر، هنگام سفر و پس از آن بهترین تجربه‌ها را داشته باشند. بدین منظور راهنمای گردشگری مقصدهای مختلف از جمله جاذبه‌های گردشگری استانبول را در سایت خود فراهم کرده است تا همراهان امکان آشنایی بهتری با مقصد مورد نظر خود داشته باشند.

استانبول مقصدی مناسب برای کودکان

بسیاری از خانواده‌هایی که دارای نوزاد، فرزند خردسال یا کودکان هستند به واسطه مشکلات خود را از سفر محروم کرده‌اند. اما استانبول به واسطه امکانات و جذابیت‌های خود یکی از مقاصد مهمی است که امکان سفر با کودک در آن فراهم است. مجموعه مقتدرسیر در سلسله مطالبی مفید و عملی تلاش کرده تا راهکارهایی برای سفر با کودک به همراهان خود ارائه کند تا ایشان امکان سفر را برای خود به سادگی فراهم کنند.

آژانس مقتدرسیر در دوره‌های مختلف زمانی اقدام به برگزاری قرعه‌کشی و مسابقه‌های جذاب گردشگری می‌کند، در حال حاضر نیز قرعه‌کشی تور استانبول تا پایان مهر ماه فعال است و شما می‌توانید با مراجعه به سایت و عضویت در خبرنامه پیامکی یا شبکه‌های اجتماعی ما در تلگرام و اینستاگرام از اخبار این‌گونه رویدادها آگاه شده و در آن‌ها شرکت نمایید.