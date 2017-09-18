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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

با این برنامه سخنران بهتری شوید

با این برنامه سخنران بهتری شوید

اگر دوست دارید در سخنرانی ها تاثیرگذارتر ظاهر شوید و مستمعان در حین صحبت کردن شما چرت نزنند، باید زبان بدن خود را بهتر کنید. این کار با استفاده از برنامه Vocalytics ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی با تحلیل ویدئوهای سخنرانی و اظهارنظرهای عمومی افراد به کاربران بازخوردی در مورد زبان بدن آنها و نقاط ضعف و قوت آن می دهد.

گروه سازنده این برنامه آن را به گونه ای طراحی کرده که با دقت حرکات دست و صورت سخنران را بررسی و تحلیل می کند و در آینده با ارتقای هوش مصنوعی قادر به تحلیل حرکات و مسیر نگاه چشم، تحرکات صورت و غیره نیز خواهد بود.

Danish Dhamani  و  Paritosh Guptaطراحان این برنامه می گویند این برنامه پس از تکمیل بهتر از یک مربی حرفه ای سخنرانی می تواند برای آموزش به کار گرفته شود. زیرا از توان بیشتری برای تحلیل زبان بدن هر فرد و جزییات رفتاری وی برخوردار است.

البته Vocalytics تنها برنامه هوشمند موجود برای این کار نیست. برنامه دیگری که به این منظور در دست طراحی است، SpeechCoach.ai نام دارد، این برنامه هم قادر به تحلیل سخنرانی افراد و بیان نقاط ضعف و قوت آن است.

کد مطلب 4090411

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