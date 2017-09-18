انتظار ارائه خدمات شایسته از سوی عراق به زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک ستاد اربعین بین طرفیت ایرانی و هیئت اعزامی از عراق لحظاتی پیش طی امروز دوشنبه در مرز خسروی آغاز شد.

قرار است، موضوع تردد و نیازهای زوار اربعین حسینی به عتبات عالیات از مرز خسروی در این نشست تعیین تکلیف شود.

هیئتی ایرانی به سرپرستی سفیر کشورمان در بغداد و هیئتی عراقی به منظور هماهنگی بیشتر برای عبور زوار اربعین از مرز خسروی در این نشست حضور دارند.

معاون وزیر کشور عراق، فرماندار خانقین و جمعی از مقامات عراقی و سفیر ایران در بغداد نیز از دیگر حاضرین در این نشست هستند.

اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه در این نشست گفت: مردم استان کرمانشاه بسیار خوشحالند که امسال میزبان زائرین اربعین حسینی هستند.

وی افزود: از زمان تصویب تردد زائران اربعین از مرز خسروی، کشور ایران اقدامات گسترده ای را برای میزبانی شایسته از زائران انجام داده است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: توقع داریم کشور عراق نیز حداکثر اهتمام لازم را برای میزبانی شایسته از زائران ما داشته باشند.

ایران همواره برادر کشور عراق در مقابله با داعش بوده است

‍سپهبد محمد البدری، معاون امنیتی وزیر کشور عراق نیز در این نشست گفت: توافقنامه میان وزیر کشور عراق و وزیر کشور ایران بهترین توافقنامه ممکن برای خدمت رسانی به زائران اربعین بوده است.

معاون امنیتی وزیر کشور عراق افزود: تمام تلاش خود را برای میزبانی شایسته و سهولت تردد زائرین اربعین به کار خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: کشور جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ سیاست شجاعانه دولت مرکزی عراق در مرزهای شرقی در برخورد با تروریسم و داعش، مانند برادر در کنار ما بوده اند.

البدری تصریح کرد: تمام ملت عراق و بخصوص وزیر کشور ما آرزومندند که خدمات شایسته ای به زوار اربعین که از همه کشورها به عراق می آیند ارائه کنند.

معاون امنیتی وزیر کشور عراق تاکید کرد: بنده بعنوان مسئول کمیته هماهنگی و امنیتی مربوط به زائران اربعین میزبانی زائران را مایه مباهات و شرف خود و ملت عراق می دانم.