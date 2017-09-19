«مادر قلب اتمی» وارد شبکه نمایش خانگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «مادر قلب اتمی» با بازی محمدرضا گلزار، ترانه علیدوستی، پگاه آهنگرانی و مهرداد صدیقیان از صبح امروز سه‌شنبه ۲۸ شهریورماه وارد شبکه نمایش خانگی و سامانه‌های دانلود قانونی فیلم‌های سینمایی شد.

فیلم «مادر قلب اتمی» به کارگردانی علی احمدزاده و تهیه‌کنندگی سیدامیر سیدزاده در سال ۱۳۹۳ تولید شد و پس از ۳ سال توقیف از دهم خرداد ماه امسال روی پرده سینماها رفت.

«مادر قلب اتمی» پس از سه هفته و در پی نامه تعدادی از نمایندگان مجلس از سینماهای دیگر نیز برداشته شد و تلاش عوامل فیلم برای بازگشت این اثر به سالن‌های نمایش بی نتیجه ماند.

فیلم «مادر قلب اتمی» با مهمونی کامی آغاز می‌شود که قصد دارد ایران را برای همیشه به مقصد تونس ترک کند.

«مهمونی کامی» نام اولین فیلم بلند علی احمدزاده است که اجازه اکران عمومی پیدا نکرد.

فیلمنامه «مادر قلب اتمی» را علی احمدزاده و مانی باغبانی به صورت مشترک نوشته‌اند.

این فیلم که با اعمال اصلاحاتی موفق به دریافت پروانه نمایش شد، پیش از این در فستیوال «آستین» تگزاس و فستیوال فیلم‌های آسیایی سن دیگو به نمایش در آمده است.

محمدرضا گلزار، ترانه علیدوستی، پگاه آهنگرانی، مهرداد صدیقیان، رضا بهبودی و احسان امانی بازیگران این فیلم هستند و سایر عوامل آن عبارتند از فیلمبردار: اشکان اشکانی، صدابردار: امین میرشکاری، صداگذار: حسین ابوالصدق، طراح چهره‌پردازی: سعید ملکان، طراح صحنه و لباس: ملودی اسماعیلی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: علیرضا شمس شریفی، دستیار اول صحنه و لباس: لیلا بهشاد، عکاس: ساتیار امامی، مجری طرح و مدیر تولید: محمد سیدزاده، سرمایه‌گذاران: امیر غریبلو و امیر سیدزاده، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، فضای مجازی: علی صادقیان، پخش: نسیم صبا.