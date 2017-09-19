به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این برنامه با حضور هنرمندان تعزیه خوان و پیرغلامان هم استانی اجرا می شود.

باقری بیان داشت: این برنامه از امام‌زاده عبدالله(ع) تا مسجد صاحب‌الزمان(عج) و در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان از برگزاری و اجرای برنامه های فرهنگی دینی در این روز خبر داد و گفت: تلاش داریم تا آیین های سنتی مردم کهگیلویه وبویراحمد در ماه محرم را به نمایش بگذاریم.

عضو شورای فرهنگ عمومی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: معمولا آیین‌های تعزیه خوانی مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد و سعی شده است که عزاداری‌ها آمیخته با معرفت و شناخت باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بیان کرد: میراث فرهنگی استان همانگونه که در مراسمات شادی و نشاط برای مردم برنامه‌ریزی می‌کند، در تلاش است که سنت‌ها را حفظ کند و در همین راستا و طی برنامه‌ای مراسم باز خوانی واقعه کربلا را با حضور هیئت های مذهبی و مداحان سراسر استان برگزار و ثبت ملی می‌کند.

وی تصریح کرد: لباس محلی زنان یکی از سنت‌های مردم استان کهگیلویه و بویراحمد بود که ثبت ملی شد، و تلاش خواهیم کرد که این برنامه نیز برگزار و ثبت ملی شود.

باقری گفت: لازم است دستگاه‌های مختلف از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سپاه فتح، حوزه هنری، اداره کل تبلیغات اسلامی، هلال احمر، صدا و سیما و استانداری کهگیلویه و بویراحمد در برگزاری این مراسم همکاری می‌کنند.