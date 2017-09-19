قاسمی کسب مقام سومی تیم تیر و کمان معلولان ایران را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، ضمن تبریک این موفقیت جهانی، اظهار داشت: «افتخار آفرینی مردان و زنان سخت کوش کشورمان در این رقابت ها و در میان ۴۰ کشور جهان و کسب مقام سوم در این رقابت ها، که با کسب مدال طلای بانوان ورزشکار به دست آمده است، موجب غرور و سربلندی تمام ایرانیان است. برای یک یک این سخت کوشانِ مصمم در تمامی عرصه های مختلف زندگی آرزوی موفقیت می کنم.»