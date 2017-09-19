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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

در پیامی؛

قاسمی کسب مقام سومی تیم تیر و کمان معلولان ایران را تبریک گفت

قاسمی کسب مقام سومی تیم تیر و کمان معلولان ایران را تبریک گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه کسب مقام سومی تیم تیر و کمان معلولان ایران در رقابت های قهرمانی جهان در چین را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، ضمن تبریک این موفقیت جهانی، اظهار داشت: «افتخار آفرینی مردان و زنان سخت کوش کشورمان در این رقابت ها و در میان  ۴۰ کشور جهان و کسب مقام سوم در این رقابت ها، که  با کسب مدال طلای بانوان ورزشکار به دست آمده است، موجب غرور و سربلندی  تمام ایرانیان است. برای  یک یک این سخت کوشانِ مصمم در  تمامی عرصه های  مختلف  زندگی  آرزوی موفقیت می کنم.»

کد مطلب 4091325

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