پویا محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توجه به مناسبتهای مختلف ضروری است. محرم و صفر از جمله این مناسبتهاست. از سوی دیگر، هر ساله چند میلیون نفر، همزمان با اربعین حسینی به عتبات عالیات میروند پس لازم است بازارچههای موقت و نمایشگاههایی در مسیر این زائران شکل بگیرد تا آنچه میخواهند بهعنوان سوغات زیارتی خریداری کنند را از این بازارچهها تهیه کرده و با خود به همراه آورند.
مدیرکل صادرات صنایعدستی کشور از ارتباط با ستاد برگزاری مراسم اربعین خبر داد و افزود: قرار است در مسیر راهپیمایی، یعنی در دو شهر ایلام و مهران، همچنین در صورت فراهم شدن شرایط مناسب و تامین امنیت در کربلا بازرچه های موقتی برپا شود.
محمودیان همچنین به برگزاری بازارچههای مناسبتی همزمان با شروع ماه محرم و صفر اشاره و تصریح کرد: ما به ۳۱ استان کشور اعلام کردهایم که میتوانند بازارچههای مناسبتی با حال و هوای محرم داشته باشند. در ایام و مناسبتهای دیگر سال هم از برگزاری نمایشگاهها و بازارچههای مناسبتی حمایت و استقبال میکنیم.
به گفته او همزمان با دهه اول محرم نمایشگاهی هم در سازمان میراث فرهنگی برگزار میشود که در آن علم، زنجیر، پارچههای قلمکار که روی آن کتیبههایی مرتبط با عاشورا کار شده به نمایش درمیآید.
محمودیان توجه به سوغات زیارتی را یکی دیگر از بایسته های معاونت صنایع دستی برشمرد و افزود:نقاط و شهرهای زیارتی چون مشهد و کربلا، گردش مالی خوبی در بحث سوغات دارند. اما جای صنایع دستی ما در این سبد سوغات خالی است. چرا باید کالاهای چینی، بازار را قبضه کند؟ چرا باید حضور کالاهای ایرانی و صنایع دستی تا این اندازه کمرنگ باشد؟
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