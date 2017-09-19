به گزارش خبرنگار مهر فعالان محیط زیست در قرار سبز هفته پایانی شهریورماه به انجام فعالیت‌های متنوعی برای حفظ محیط زیست در سراسر کشور پرداختند.

در شهر گیلانغرب استان کرمانشاه همایشی تحت عنوان مقابله با آتش سوزی و اثرات و عواقب زیست محیطی آن در گردنه ملیه‌نه و دامنه کوه سرکش به مناسبت چهاردهمین سالگرد تاسیس انجمن سبز زاگرس و چهلمین روز آتش سوزی بزرگ سرکش، با میزبانی انجمن سبز زاگرس و مشارکت عالی مردم، فعالان زیست محیطی، و همچنین شاعران و هنرمندان برگزار شد. این همایش با اهدای جوایز به کودکان سبز کلهر و توزیع کتاب جنایت علیه محیط زیست در بین مهمانان و امضای بیانیه‌ای برای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه برای حفاظت از زاگرس پایان یافت.

در شهر سروستان استان فارس آتش سوزی جنگل منطقه بدون شیر مرز بین شهرستان سروستان و خرامه به همت نیروهای و گروه عاشقان طبیعت سروستان و خرامه مهار شد.

در شهر کازرون استان فارس با همت انجمن میراث پریشان و دوستداران طبیعت فاز اول پویش اشتراک سبز و ساخت ایستگاه مطالعه در کازرون انجام گرفت.

در شهر زرقان استان فارس مستند زلزله خاموش با همت انجمن همیاران محیط زیست زرقان در جشنواره بین المللی فیلم سبز با حضور جمعی از مسئولان و شهروندان بخش زرقان اکران شد. در این برنامه از اهمیت محیط زیست و حفاظت آن و همچنین تاثیر رسانه و فیلم و مستند در ارتقا آگاهی و فرهنگ عمومی نیز سخن گفته شد.

در شهر سبزوار استان خراسان رضوی دومین کارگاه آموزشی محیط زیست توسط سمن سرزمین بادغوث با محوریت پسماند، بازیافت و معرفی مناطق حفاظت شده و معرفی برخی از گونه های جانوری منطقه با استفاده از نمونه های تاکسیدرمی برای کودکان ۸ تا۱۵ سال در خانه محله نیروگاه شهرستان سبزوار انجام گرفت.

در شهرستان کرج استان البرز همایش پاکسازی و پیاده روی با حضور سفیران طبیعت در کنار همیاران طبیعت و دوستان همراز با زمین همراه با نصب بنر های فرهنگسازی در پارک گلستان شهر جدید هشتگرد و حضور در نمایشگاه کتاب اداره کل منابع طبیعی انجام گرفت.

در جاده آبگرم واقع در شهر دهلران استان ایلام گروه مرز نشینان سبز دهلران در اقدامی خودجوش، جاده آبگرم را از زباله ها پاکسازی کردند.

در شهر خرم‌آباد استان لرستان هم اعضای انجمن حامیان حیوانات لرستان در اقدامی انسان دوستانه پای شکسته سگی را که در خیابان سرگردان بود، مداوا کردند.

در شهر لنگرود استان گیلان نمایشگاه عکس تالاب کیاکلایه و رودخانه لنگرود در حاشیه اکران فیلم های ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز در این شهر با همت کانون فعالان محیط زیست یالمند لنگرود و جمعیت دوستداران محیط زیست، برگزار شد.

در شهر لاهیجان استان گیلان هم با همت بوم بانان و رفتگران طبیعت گیلان در حاشیه جشنواره فیلم سبز برگزاری کارگاههای آموزشی پرنده نگری، مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ و کاردستی با مواد بازیافتی انجام گرفت.

در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی گروه سبز اندیشان جوان مهاباد نیز با اجرای برنامه های متنوعی در حاشیه جشنواره فیلم سبز توانست خیل مشتاقان به محیط زیست را به سالن بکشاند.

کامو کلهر عضو انجمن سبز زاگرس گیلانغرب که برای حمایت از زاگرس، رکاب‌زنی اروپای مرکزی را روز یازدهم شهریورماه از کرواسی آغاز کرده بود، بیست و یکم شهریور در شهر دوبروونیک با بدرقه دوستانش آنرا به پایان رسانید.