به گزارش خبرنگار مهر فعالان محیط زیست در قرار سبز هفته دوم دی ماه فعالیت‌های متنوعی برای حفظ محیط زیست انجام دادند.

در شهر مشهد استان خراسان رضوی صد و شصت و دومین برنامه انجمن همیاران محیط زیست و حیوانات در زمینه آموزش و غذارسانی به گربه های شهری و خیابانی در پارک جنگلی وکیل آباد مشهد با حضور جمعی از همیاران مشهدی برگزار شد.

در شهر شیراز استان فارس صد و پنجاه و یکمین برنامه پاکسازان طبیعت فارس با محوریت پاکسازی و فرهنگسازی طبیعت در آبشار مروارید و بازدید از نرگس زار خفر انجام و به همت اعضا زیبایی برای این منطقه به ارمغان آورده شد.

در شهر سروستان استان فارس طرح ملی جنگلانه در سروستان همگام و همراه کل کشور با همت گروه عاشقان طبیعت سروستان و همکاری نیروهای منابع طبیعی شهرستان سروستان در کوه های سیف آباد با کاشت بذر بادام کوهی (الوک) و گیاهان داروئی برگزار شد.

در شهر لاهیجان استان گیلان کلاس آموزشی آشنائی با تنوع زیستی و تشریح زنجیره اکوسیستم به مناسبت روز بین المللی تنوع زیستی توسط انجمن بوم بانان در دبستان‌ دخترانه‌ شاهد لاهیجان برگزار شد.

در شهر آبدانان استان ایلام جمع آوری درهای پلاستیکی توسط دانش آموزان دبیرستان فراست و انجمن بانوان طبیعت دوست آبدانان ایلام در راستای حفظ محیط زیست انجام شد.

در شهر سبزوار استان خراسان رضوی بنا به درخواست ستاد بازآفرینی چهارمین کارگاه محیط زیست گروه سرزمین بادغوث با محوریت بازیافت و معرفی مناطق حفاظت شده سبزوار در دبستان سمیه برگزار شد. محورهای این کارگاه روشهای صحیح دفع زباله، انواع روشهای بازیافت مواد، مسابقه تفکیک زباله، آزمایش تجزیه پذیری انواع پسماند، معرفی مناطق چهار گانه حفاظت محیط زیست، معرفی پناهگاه حیات وحش شیراحمد به عنوان دومین زیستگاه آهوی کشور و تنوع جانوری و گیاهی منطقه بود.

در شهر تالش استان گیلان برگزاری کارگاه آموزشی علمی طرح تنفس جنگل و حریق شناسی جنگل توسط موسسه محیط زیستی شقایقهای وحشی هیرکانی در جنگلهای جلگه ای گیسوم شهرستان تالش انجام شد.

در شهر ممسنی استان فارس نود و یکمین برنامه حامیان طبیعت زاگرس ممسنی با کاشت بذر بلوط و بادام کوهی و پاکسازی طبیعت با همکاری پویش مردمی طلوع مهر برگزار شد.

در شهر آستارا استان گیلان در ششمین پاکسازی طرح اولین رودخانه بدون زباله ایران به همت گروه زیستمان صد و بیست نفر از اهالی آستارا گرد هم آمدند تا رودخانه مرداب آستارا را پاکسازی کنند.

در شهر یاسوج استان کهگیلویه و بویر احمد شصتمین برنامه انجمن رفتگران طبیعت استان کهگیلویه و بویراحمد با محوریت پاکسازی و فرهنگسازی در پارک چشمه نباتی یاسوج برگزار شد.

در شهر لاهیجان استان گیلان کارگاه آموزش محیط زیست به مناسبت روز بین المللی تنوع زیستی توسط انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان در دبستان پسرانه بوستان دانش برگزار شد.

در شهر سیوند استان فارس برنامه پیاده روی و پاکسازی خانوادگی به همت گروه پاکسازان طبیعت سیوند وامور ورزش و جوانان سیوند انجام شد.

در شهر مسجدسلیمان استان خوزستان دانش آموزان دبستان شریعتی مسجد سلیمان که پیش از این نیز در حوزه محیط زیست برنامه های متنوعی را اجرا کرده بودند، با هماهنگی معلم فعال خود در ظروف بازیافتی گل های زینتی و بذر گیاه کاشتند تا ضمن توسعه فرهنگ طبیعت دوستی، در زمینه استفاده از وسایل بازیافتی نیز فرهنگ سازی کرده باشند.

در شهر شیراز استان فارس دومین نوبت از اجرای طرح جنگلانه در شیراز با همت گروه کوهنوردی زاگرس صدرا در تاریخ هشتم دی ماه اجرا شد. در این برنامه که با مشارکت شهرداری شهر جدید صدرا، اداره منابع طبیعی فارس، خانه فرهنگ بومگردان پارس، گروه طبیعتگردی اسپادآفرود، گروههای مردم نهاد و مردم طبیعت دوست صدرا برگزار شد، گونه‌های بادام کوهی، ارژن و بنه در دامنه جنوبی کوه شهر صدرا کپه کاری شد.

در شهر شوشتر استان خوزستان نشست هم اندیشی انجمن های محیط زیستی شوشتر با فرماندار شهرستان برگزار و در خصوص مسائل مختلف محیط زیستی شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. در این نشست فرماندار شوشتر ضمن استقبال از پیشنهادات و راهکارهای سمن ها برای بهبود وضعیت موجود در حوزه محیط زیست، علاقمندی خود را جهت عضویت در این انجمن ها و اجرای طرح ملی کردن گونه بومی درخت کُنار اظهار داشت.

در شهر شیراز استان فارس مؤسسه حامیان طبیعت پاک (نارون) شیراز با هدف آموزش و تشویق به استفاده از وسائل نقلیه عمومی به بچه ها و خانواده ها، از مترو برای سفر درون شهری استفاده کردند.

در شهر آبدانان استان ایلام به همت انجمن بانوان طبیعت دوست ایلام آموزش و فرهنگسازی در خصوص استفاده از لیوان های دائمی و نه به لیوان یک بار مصرف و جلوگیری از زباله بیشتر مهد کودک مینا انجام شد.

در شهر لنگرود استان گیلان کلاس آموزشی آشنایی بامفاهیم محیط زیست اعم از تفکیک زباله، استفاده کمترازپلاستیک، همراه بافیلم، بازی، مسابقه وتوزیع ساک پارچه ای به همت کانون فعالان محیط زیست یالمند واداره محیط زیست درشهر لنگرود برگزار شد.

در شهر مسجدسلیمان استان خوزستان دومین جلسه آموزش قلمه گیری به همت اداره محیط زیست و انجمنهای محیط زیستی مسجدسلیمان در محل نهالستان شرکت بهره برداری نفت و گاز برگزار شد و ضمن آموزش قلمه گیری حدود ۳۰۰ نهال قلمه گیری و ۱۰۰ اصله نهال در بین علاقمندان طبیعت و محیط زیست توزیع شد.

در شهر فسا استان فارس به همت انجمن حافظان سبزاندیش و اهالی بومی، کاشت بذر الوک در روستای محمود آباد سفلی، فسا انجام شد.

در شهر کرمانشاه استان کرمانشاه در راستای ترویج فرهنگ استفاده از کیسه های پارچه ای و نه گفتن به کیسه های پلاستیکی در چهارمین هفته پیاپی توسط انجمن پیام آوران اردیبهشت کرمانشاه، ۳۰۰۰ کیسه پارچه ای در محله مسکن کرمانشاه توزیع شد.