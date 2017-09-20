  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۱۱

عضو شورای شهر تهران:

عزاداری امام حسین(ع) نباید با پیرایه ها و بدعت ها خدشه ببیند

عزاداری امام حسین(ع) نباید با پیرایه ها و بدعت ها خدشه ببیند

عضو شورای شهر تهران گفت: باید تلاش کنیم تا عزاداری امام حسین(ع) با پیرایه ها و بدعت ها خدشه نبیند.

محمدجواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تکایا و هیئت های حسینی در ایام ماه محرم در تمامی محلات تهران برپا می شود، افزود: با تمهیدات اندیشیده شده توسط شهرداری تهران تلاش شده برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) به بهترین نحو ساماندهی شود که جای تقدیر و تشکر دارد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه نمایشگاه عطر سیب ایجاد فرصت برای برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری امام حسین (ع) است گفت: در نمایشگاه تدابیری اندیشیده شده تا مراسم عزاداری امام حسین (ع) به بهترین نحو ممکن برگزار شود و شهروندان و هیئت داران از بهترین امکانات بهره ببرند.

وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه کالاهای ایرانی و تولید داخل عرضه می شود، ادامه داد: حمایت از تولید ایرانی از جمله نکات مثبت نمایشگاه بوده و امکان حضور کارآفرینان جوان در نمایشگاه اقدامی ارزنده است.

عضو شورای شهر تهران افزود: افتخار ایرانیان عشق به امام حسین (ع) بوده و مردم همواره برای برگزاری مراسم عزادارای امام حسین (ع) در ماه محرم و صفر پیش قدم بوده اند.

حق شناس با اشاره به اینکه باید توجه داشته باشیم تا عزاداری امام حسین (ع) با پیرایه ها و بدعت ها خدشه نبیند، گفت: توجه به اصل و فلسفه محرم، نقش مثبت و موثری در مبارزه با خرافه گرایی داشته است.

کد مطلب 4091992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه