به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد گردشگری شهرداری تهران، نشست شناخت آئین‌های عزاداری در تهران قدیم همزمان با ایام عزاداری اربعین و مناسبت‌های آخر ماه صفر به همت شهرداری منطقه ۱۳ با حضور تهران پژوهان، روحانیون و علاقمندان این حوزه برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی مراسم عزاداری و آئینی در تهران قدیم با سخنرانی احمد کلاه مال همدانی (نویسنده و عضو کمیته گردشگری شورای شهر و دکتری از دانشگاه سوربن فرانسه)، عباس جهانگیری (مدیر انتشارات بین المللی حافظ و دکتری ادبیات از دانشگاه آزاد و بومی منطقه)، اعظم ریاحی استاد دانشگاه و دکتری تاریخ از دانشگاه خوارزمی، حجت الاسلام محسن تهرانی تاج (تهران شناس و استاد حوزه)، و ابوالقاسم میرمحمدی میگونی شمیران شناس و مفاخر علمی تهران برگزار شد.

در پایان این نشست، امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری با اشاره به برگزاری مسابقات غذاهای نذری در ماه محرم و صفر اظهار داشت: امسال در محلات قدیمی تهران ازجمله منطقه یک و پنج مسابقه پخت غذاهای نذری، حلوا و شربت در ایام ماه محرم و صفر برگزار شد که با استقبال خوب مخاطبین به خصوص بانوان محلات مواجه شد.

وی برپایی نشست‌های تخصصی با موضوع مراسم آئینی و عزاداری در تهران را برای آشنایی نسل جوان بسیار لازم و مفید دانسته و گفت: تهران با توجه به داشتن امامزاده‌ها و سابقه محلات در برگزاری مراسم آئینی و عزاداری در حوزه گردشگری مذهبی شهر پر رونقی است و اشاعه و آشنایی نسل جوان با فرهنگ و رسوم تهران قدیم از مأموریت‌های گردشگری مناطق است.