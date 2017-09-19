زمینه برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری تهران و صوفیه گسترده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز سه‌شنبه به وقت نیویورک در دیدار «رومن رادف» رییس جمهور بلغارستان، با اشاره به جایگاه استراتژیک ایران و بلغارستان و اتصال راه‌آهن ایران از طریق آذربایجان و گرجستان به شرق دریای سیاه و اروپا، گفت: ایران و بلغارستان می‌توانند از این ظرفیت برای توسعه روابط خود در بخش‌های مختلف حمل و نقل و تجارت استفاده کنند.

رییس جمهور افزود: ایران به عنوان بزرگترین منبع انرژی و نفت و گاز می‌تواند نیازهای اروپا در این بخش را برطرف کند که در این بخش نیز آماده توسعه همکاری‌ها با بلغارستان هستیم.

دکتر روحانی گسترش روابط دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی تهران- صوفیه را موجب تقویت مناسبات دو کشور و سایر کشورهای اروپایی برشمرد و خاطر نشان کرد: امروز اراده ایران و بلغارستان پس از برجام بر توسعه روابط همه جانبه، سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی و استفاده از قابلیت‌ها و پیشرفت‌های گسترده دو کشور در گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری است.

رییس جمهور با اشاره به پیشرفت‌ها و گام‌های بلند ایران در بخش های مختلف علم و فناوری، اظهار داشت: باید در راستای توسعه همکاری‌های علمی و فناوری و روابط دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری دو کشور با یکدیگر تلاش کنیم.

دکتر روحانی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به 200 میلیارد دلار پروژه در بخش انرژی برای سرمایه‌گذاری در ایران آماده بوده و تقاضا برای سرمایه گذاری در این پروژه ها از سوی شرکت های خارجی نیز زیاد است، گفت: شرکت‌های فنی – مهندسی و بخش‌های خصوصی بلغارستان نیز می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

رییس جمهور برقراری پرواز مستقیم تهران – صوفیه را در توسعه گردشگری و ارتباط مردم دو کشور، تأثیرگذار دانست و افزود: دو ملت ایران و بلغارستان فرهنگ نزدیکی با یکدیگر داشته و سابقه طولانی در روابط با هم دارند، لذا دولت‌های دو کشور باید شرایط مساعد برای توسعه این روابط را فراهم کنند.

دکتر روحانی همچنین بر تلاش کمیسیون‌های مشترک دو کشور برای برنامه‌ریزی در راستای گسترش همکاری‌ها و مناسبات فی‌مابین تأکید کرد.

رییس جمهور بلغارستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رییس جمهور کشورمان، روابط دیپلماتیک دو کشور را دارای قدمتی 120 ساله عنوان کرد و گفت: ایران و بلغارستان در طول این سال‌ها روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیار خوبی با یکدیگر داشته‌اند و اعتماد بسیار بالایی میان دو کشور حاکم بوده است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه و تقویت روابط و همکاری‌ها میان ایران و بلغارستان، گفت: سیاست‌های ثبات‌آفرین و موفقیت‌آمیز ایران در منطقه موجب شده تا امروز بتوانیم روابط فی‌مابین را در بخش‌های مختلف تعمیق و گسترش دهیم.

رییس جمهور بلغارستان با بیان اینکه بخش خصوصی بلغارستان علاقمند به سرمایه گذاری‌های مشترک در پروژه‌های گوناگون، حمل و نقل و انرژی است، گفت: باید تلاش کنیم تا سطح مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور بیش از پیش ارتقاء پیدا کند.

وی تعاملات فرهنگی دو ملت را بسیار حائز اهمیت دانست و با تأکید بر ضرورت حمایت از توسعه مناسبات فرهنگی و علمی دو کشور، افزود: برقراری پرواز مستقیم بین تهران و صوفیه موجب تشویق مردم برای گسترش روابط و تعاملات فرهنگی و علمی خواهد بود.

رییس جمهور بلغارستان با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فراوان ایران و بلغارستان در بخش‌های مختلف بر ضرورت استفاده از این پتانسیل‌ها در راستای توسعه همه جانبه محاسبات فی‌مابین تأکید کرد.