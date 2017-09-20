به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیات دولت در جلسه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸قانون اساسی تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی بین نظام بانکی کشور و اگزیم بانک کره جنوبی به مبلغ هشت میلیارد یورو (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰)منعقده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ضمانت نامه کلی مربوط را صادر کند.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی ودارایی ابلاغ کرده است.