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۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۳۱

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛

ضمانت‌نامه اجرایی موافقتنامه مالی ایران و اگزیم بانک کره صادر شد

ضمانت‌نامه اجرایی موافقتنامه مالی ایران و اگزیم بانک کره صادر شد

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، صدور ضمانت نامه کلی برای لازم الاجراء شدن موافقتنامه مالی بین سیستم بانکی کشور و اگزیم بانک کره جنوبی را، تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیات دولت در جلسه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸قانون اساسی تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی بین نظام بانکی کشور و اگزیم بانک کره جنوبی به مبلغ هشت میلیارد یورو (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰)منعقده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ضمانت نامه کلی مربوط را صادر کند.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی ودارایی ابلاغ کرده است.

کد مطلب 4092959

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