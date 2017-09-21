شادگان در استقبال از محرم سیاهپوش شد/ تکایای شهر پا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها شهر و روستاهای شهرستان شادگان همچون سالهای گذشته به استقبال ماه محرم رفته و نوای طبلها با غربت شهید نینوا همنوا شده است.

فصل دلدادگی عاشقان حسین(ع) فرا رسیده و شهرستان شادگان یکپارچه سیاهپوش شده است تا به آنجا که در و دیوار شهر به رنگ عزا در آمده و نوای عاشورایی دیگر بر طبلها و سنج ها کوبیده شده است.

همه ساله چند روز مانده به ماه محرم، مردم شهرستان شادگان با آماده سازی و نصب پرچم های سبز، سیاه و قرمزبرای استقبال از ماه محرم آماده می شوند و خیابان ها،کوچه ها، حسینه ها و تکایای حضرت سیدالشهدا(ع) برای مراسمات عزاداری و سوگواری آن حضرت و یاران باوفایش آماده می کنند.

امسال نیز نوجوانان و جوانان هیئت های مذهبی شهرستان شادگان با حضور داوطلبانه در حسینه ها و تکایا با نصب پرچم ها، بنرها، و علم های حضرت سید الشهدا(ع) وحضرت ابوالفضل العباس(ع) و سیاه پوش کردن مساجد به استقبال از ماه محرم رفتند.

دسته جات و هیئت های مذهبی در تدارک تهیه لوازم طبخ نذورات در ماه محرم بوده و خود را برای پذیرایی از عزاداران و میهمانان سوگوار آقا اباعبدالله الحسین(ع) آماده می کنند.

تکیه ها و حسینیه های سطح شهرو روستاها شهرستان شادگان آب و جارو شده، منبرها با عود و عنبر عطرآگین شده اند و صدای نوحه خوانی مداحان در شهرو روستاها پیچیده است.

مردم عزادار شهرستان شادگان با تمیز کردن برای برپا کردن تکایاهای کوچک و بزرگ خود و تدارک شمع و عود و عنبر و گلاب برای پذیرایی از عزاداران حسینی به استقبال از محرم رفته و خود را برای یک محرم عزاداری دیگر آماده کرده اند.

معابر سطح شهر سیاهپوش شده و لباس عزا برتن کرده اند، زنجیرها و لباس های مشکی کودکان از بقچه ها بیرون آورده شده اند و همه در تدارک ماه عزای سرور و سالار شهیدان عالم سهم ارادت خود را ادا می کنند.

از کنار مساجد و معابر شهرشادگان که گذر می‌کنی مردمانی را می‌بینی که در تلاش و تکاپو هستند شهر را مهیای ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر ماه رشادت ایثار و گذشت و سربلندی اسلام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محرم ماه اندوه و عزاداری برای شهادت امام حسین(ع)‌ فرا رسید تا روایتگر زندگی و مجاهدتهای امامی باشد که در اوج مظلومیت به همراه ۷۲ یار وفادارش در سال ۶۱ هجری در صحرای کربلا در مبارزه با ظلم و جور به شهادت رسید.