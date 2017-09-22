دفاع مقدس برگ زرین تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امان الله گشتاسبی پیش از ظهر امروز در مراسم رژه روز ۳۱ شهریور در زابل اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دنیا برای همه آزادگان عالم و جهان اسلام قوت قلب شده اند که در واقع جبهه مقاومت که راس آن جمهوری اسلامی قرار دارد برای دنیا الگو شده است و این در راستای تمامی درخشش ها در طول تاریخ انقلاب پر برکت به ثمر نشسته است.

وی گفت: اراده این ملت انقلابی و رهبر الهی و مردم بزرگوار آن که جان و مال خود را برای انقلاب اسلامی در طبق اخلاص گذاشتند امروز باعث شده تا در دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم.

وی بالاترین و بزرگترین توطئه استکبار جهانی را تحمیل هشت سال جنگ بر این ملت دانست و افزود: همه باید از این نظام که تاکنون در برابر دسیسه‌های دشمن با عزت ایستادگی کرده است دفاع کنیم.

جانشین فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه بیان داشت: پیروزی دفاع مقدس را در شرایطی به دست آوردیم که ۴۰ کشور دنیا بر علیه ایران اسلامی بسیج شده بودند و اگر رشادت ها و دلاورمردی های رزمندگان نبود مطمئنا به نتیجه نمی رسیدیم.

وی با تأکید بر اینکه ثبات روز افزون و اقتدار کشور حاصل خون شهدای گرانقدر است، تصریح کرد: در حال حاضر ایران اسلامی به ثبات روز افزونی دست یافته است.

سردار گشتاسبی گفت: هفته دفاع مقدس تداعی کننده رشادت های جوانانی انقلابی است که از بهترین سرمایه خود برای دفاع از ارزش های اسلامی گذشتند و نیاز است تا با نمایش دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان ادامه دهنده راه شهدا باشیم.