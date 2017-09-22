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۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶

جانشین فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه:

دفاع مقدس برگ زرین تاریخ انقلاب اسلامی است

دفاع مقدس برگ زرین تاریخ انقلاب اسلامی است

زابل- جانشین فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه گفت: دفاع مقدس همچون برگ زرینی در تاریخ جاودانه انقلاب اسلامی می درخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امان الله گشتاسبی پیش از ظهر امروز در مراسم رژه روز ۳۱ شهریور در زابل اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دنیا برای همه آزادگان عالم و جهان اسلام قوت قلب شده اند که در واقع جبهه مقاومت که راس آن جمهوری اسلامی قرار دارد برای دنیا الگو شده است و این در راستای تمامی درخشش ها در طول تاریخ انقلاب پر برکت به ثمر نشسته است.

وی گفت: اراده این ملت انقلابی و رهبر الهی و مردم بزرگوار آن که جان و مال خود را برای انقلاب اسلامی در طبق اخلاص گذاشتند امروز باعث شده تا در دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم.

وی بالاترین و بزرگترین توطئه استکبار جهانی را تحمیل هشت سال جنگ بر این ملت دانست و افزود: همه باید از این نظام که تاکنون در برابر دسیسه‌های دشمن با عزت ایستادگی کرده است دفاع کنیم.

جانشین فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه بیان داشت: پیروزی دفاع مقدس را در شرایطی به دست آوردیم که ۴۰ کشور دنیا بر علیه ایران اسلامی بسیج شده بودند و اگر رشادت ها و دلاورمردی های رزمندگان نبود مطمئنا به نتیجه نمی رسیدیم.

وی با تأکید بر اینکه ثبات روز افزون و اقتدار کشور حاصل خون شهدای گرانقدر است، تصریح کرد: در حال حاضر ایران اسلامی به ثبات روز افزونی دست یافته است.

سردار گشتاسبی گفت: هفته دفاع مقدس تداعی کننده رشادت های جوانانی انقلابی است که از بهترین سرمایه خود برای دفاع از ارزش های اسلامی گذشتند و نیاز است تا با نمایش دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

کد مطلب 4094395

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