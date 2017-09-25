در این مقطع مربی داخلی بهترین انتخاب برای استقلال است

ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقلال در مقابل ذوب آهن بازی خیلی خوبی ارائه داد. به خصوص در نیمه اول که تقریبا یک بازی یک طرفه را شاهد بودیم. در نیمه دوم استرس ناشی از فشارهای وارده به این تیم از سوی هواداران روی کیفیت کار بازیکنان هم تاثیر گذاشت و همین استرس باعث شد تا موقعیت های تیم در نیمه دوم به گل تبدیل نشود.

وی افزود: به شخصه از هواداران استقلال انتظار نداشتم از دقیقه ۷۰ بر علیه تیم و مربی خودشان شعار دهند. انرژی منفی که از سکوها به زمین منتقل شد استرس بازیکنان را زیاد کرد و روی کیفیت کار تاثیر منفی گذاشت. چه بسا اگر این فشارها از سکو به تیم وارد نمی شد استقلال در نهایت گل برتری و پیروزی خود را می‌زد و برنده از زمین خارج می‌شد.

مربی سابق آبی‌ها گفت: هرچند به صلاح استقلال بود که به منصوریان لااقل تا نیم فصل زمان می‌دادند، اما حالا که خود منصوریان استعفا داد و همکاری او با تیم قطع شد، بهتر است که به سراغ گزینه های داخلی بروند.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: هیچ ضمانتی وجود ندارد که مربی خارجی چه بزرگ چه کوچک حتما نتیجه بگیرد. مگر کرانچار مربی کوچکی است که الان در سپاهان خوب نتیجه نگرفته؟ در گذشته هم نمونه‌هایی داشتیم. این که برانکو در پرسپولیس نتیجه گرفته دلیل نمی شود که همه مربیان خارجی نتیجه بگیرند.

عالمی گفت: مربی خارجی مثل هندوانه در بسته می‌ماند. همین پرسپولیس چقدر مربی خارجی تست کرد تا به برانکو رسید؟ از زوبل و آری هان و دنیزلی و بگوویچ بگیرید و بیایید جلو. حالا ممکن است یک مربی خارجی در همان سال اول در این تیم نتیجه بگیرد، اما این موضوع هیچ ضمانتی ندارد.

مهاجم سابق آبی پوشان بیان داشت: من نظر خودم را گفتم و به نظر من یک مربی ایرانی که از خانواده استقلال هم باشد و با فضا و اتمسفر این تیم آشنایی داشته باشد بهترین گزینه است. یک مربی از این جنس بهتر می تواند در این استقلال نتیجه بگیرد.