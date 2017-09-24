شهاب اسفندیاری به مدت ۴ سال رییس دانشگاه صداوسیما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، عبدالعلی علی عسکری رییس سازمان صدا و سیما شهاب اسفندیاری را به مدت ۴ سال به سمت رییس دانشگاه صداوسیما منصوب کرد.

در متن حکم انتصاب رییس دانشگاه صدا و سیما آمده است: «در اجرای ماده ۹ اساسنامه دانشگاه صداوسیما و با عنایت به مصوبه هیات امنا و تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به موجب این حکم برای چهار سال به سمت رییس دانشگاه صداوسیما منصوب می شوید.»

علی عسکری که رییس هیات امنای دانشگاه صدا و سیما نیز است، در این حکم همچنین بر برنامه ریزی جامع و اهتمام ویژه برای به انجام رساندن وظایف ریاست دانشگاه صدا و سیما بر اساس مصوبات مربوطه، تاکید کرده است.

وی همچنین موفقیت روزافزون رییس دانشگاه صدا و سیما را در پیشبرد اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از خداوند متعال مسالت کرده است.