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۲ مهر ۱۳۹۶، ۹:۱۹

شهاب اسفندیاری به مدت ۴ سال رییس دانشگاه صداوسیما شد

شهاب اسفندیاری به مدت ۴ سال رییس دانشگاه صداوسیما شد

رییس سازمان صداوسیما در حکمی شهاب اسفندیاری را به سمت رییس دانشگاه صداوسیما منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، عبدالعلی علی عسکری رییس سازمان صدا و سیما شهاب اسفندیاری را به مدت ۴ سال به سمت رییس دانشگاه صداوسیما منصوب کرد.

در متن حکم انتصاب رییس دانشگاه صدا و سیما آمده است: «در اجرای ماده ۹ اساسنامه دانشگاه صداوسیما و با عنایت به مصوبه هیات امنا و تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به موجب این حکم برای چهار سال به سمت رییس دانشگاه صداوسیما منصوب می شوید.»

علی عسکری که رییس هیات امنای دانشگاه صدا و سیما نیز است، در این حکم همچنین بر برنامه ریزی جامع و اهتمام ویژه برای به انجام  رساندن وظایف ریاست دانشگاه صدا و سیما بر اساس مصوبات مربوطه، تاکید کرده است.

وی همچنین موفقیت روزافزون رییس دانشگاه صدا و سیما را در پیشبرد اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از خداوند متعال مسالت کرده است.

کد مطلب 4096024
عطیه موذن

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