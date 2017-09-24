ساخت فاز دوم سریال «خط ویژه عشق» در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «خط ویژه عشق» به تهیه کنندگی و کارگردانی «قاسم عرب» که ساخت بخشی از آن در تهران به پایان رسیده بود با حضور عوامل ساخت این سریال در استان گیلان فاز دوم آن کلید خورد.

این مجموعه ۵۲ قسمتی با موضوع ایثار و ارزش های دفاع مقدس در حالی مراحل تولید خود را می گذراند که ۱۲ قسمت آن تاکنون ضبط شده و برای شبکه سوم سیما آماده شده و فاز دوم آن که شامل ۴۰ قسمت است به علت نیازهایی که داستان های آن به لوکیشن های مختلف داشته در برخی از شهرهای کشور فیلمبرداری می شود.

بابک نوری، مینا جعفرزاده، کامران تهرانی، فاطیما یسربی، محمدرضا هدایت، نداحسینی، محمدسجادیان، مصطفی یوسف پور، آتوسا ایرانی، شایسته نعمتی، حجت متقیان (بازیگران تهرانی) و مینا خداخواهان، فهیمه پورباقری، صبا مهدوی، امیرحسین مولایی و آرین نصیری(بازیگران گیلانی) این سریال هستند.

همچنین لازم به ذکر است که قاسم عرب به عنوان سرپرست نویسندگان، و درسا بی آزار، مریم پیروند و سلمان فرخنده نیز تیم نویسندگی این سریال را تشکیل می دهند.

درحال حاضر ساخت فاز دوم این سریال از ۲۴ شهریور ماه در استان گیلان و در شهرک گلبانگ دادو روستای صوفیانده شهرستان صومعه سرا در حال فیلمبرداری و ساخت است.

قاسم عرب تهیه کننده و کارگردان این سریال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مجموعه به سفارش گروه تلویزیونی سیمای شاهد برای پخش از شبکه سوم سیما تهیه می شود.

وی با بیان اینکه بخش ابتدایی این سریال در تهران و در لوکیشن های شهر تهران، شهرک شهید باقری، تپه شهدا، بهشت زهرا و قطعه شهدا ساخته شده است، افزود: در حال حاضر در حال ساخت ادامه این سریال در استان گیلان هستیم.

کارگردان سریال خط ویژه عشق با اشاره به اینکه قرار است این سریال در ۵۲ قسمت ساخته شود، خاطرنشان کرد: با توجه به ساخت ۱۲ قسمت این سریال در تهران، مابقی قسمت ها در استان گیلان و برخی نقاط دیگر کشور فیلمبرداری می شود.

وی همچنین درباره موضوع سریال گفت: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت نسل اول انقلاب و دفاع مقدس به نسل سوم و چهارم جامعه مهم ترین بحثی است که در سریال به آن پرداخته می شود.

عرب در ادامه با بیان اینکه هر قسمت از این سریال دارای یک داستان جداگانه بوده و به صورت اپیزودی ساخته می شود، تصریح کرد: هر قسمت از دو بخش مستند و نمایش تشکیل شده است.

وی درباره چرایی انتخاب استان گیلان برای ساخت قسمت های دیگر این سریال نیز توضیح داد: بنابر نظر گروه کارگردانی و فیلمنامه تصمیم گرفته شد که با توجه به ظرفیت و پتانسیل استان گیلان حدود یک سوم قسمت های باقیمانده سریال در این منطقه فیلمبرداری و ساخته شود.

کارگردان سریال خط ویژه عشق با اشاره به علت این تصمیم ، گفت: علت اصلی این تصمیم سوژه های کمتر دیده شده و به طور کلی پتانسیل گیلان در بحث فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی همچنین با اشاره به استفاده از بازیگران و عوامل گیلانی در ساخت این سریال، افزود: در مراحل پیش تولید قسمت ها و بعد از سه تست بازیگری و عوامل، به این نتیجه رسیدیم که گیلان ظرفیت خوبی در هر دو بخش برای پروژه های تصویری داشته و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که حتی المقدور از افراد بومی به عنوان بازیگر و عوامل پشت صحنه استفاده شود.

عرب ادامه داد: این افراد هریک دارای استعداد و توانایی قابل قبولی در حوزه کاری خود هستندکه میدان دادن به آنها برای رشد و شکوفایی استعدادها از اولویت های تیم کاری سریال خط ویژه عشق است.