به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مل بروکس برنده اسکار در مصاحبه اخیرش با رادیو ۴ بی‌بی‌سی، این دوره را دوران مرگ کمدی خواند.

وی گفت: فکر می‌کنم شاید «فرانکشتاین جوان» یا بعضی فیلم‌های دیگر هم در شرایط امروزساخته نمی‌شدند اما مطئنم «زین‌های شعله‌ور» امکان نداشت ساخته شود چون امروز ما به طرز احمقانه‌ای سیاسی شده‌ایم.

وی ادامه داد: درست است که نباید به احساسات مختلف و گروه‌های متفاوت آسیب رساند اما این محدودیت‌ها برای کمدی خوب نیست. کمدی مجبور است روی یک خط نازک راه برود و خطر کند. کمدی به معنی کمال خنده است که در گوش شاه هم می‌پیچد و همیشه هم حقیقت را درباره رفتارهای انسانی بیان می‌کند.

«زین‌های شعله‌ور» یک کمدی وسترن درباره کلانتری سیاهپوست در یک شهر نژادپرست آمریکایی در قرن نوزدهم است که جین وایلدر و کلیون لیتل در آن بازی کرده بودند و شامل اشاره‌های نژادی زیادی بود. این فیلم سال ۱۹۷۴ به کارگردانی بروکس برمبنای فیلمنامه اندرو برگمن ساخته شد.

با این حال این اسطوره پیشرو در دنیای کمدی نیز این خط را تا جایی قابل امتداد دانست و عنوان کرد: من شخصا هرگز با اتاق گاز یا مرگ بچه‌ها و انسان‌های بی‌گناه در دست نازی‌ها شوخی نمی‌کنم. هر چیز دیگری از نظر من قابل قبول است.

بروکس افزود: هنوز هم یک عالم کمدی نگفته وجود دارد. همیشه باید وجود داشته باشد. زمانه تغییر می‌کند و سبک‌های کمدی هم تغییر می‌کند.

قرار است نمایش موزیکالی با اقتباس از «فرانکشتاین جوان» مل بروکس از ۱۰ اکتبر در وست‌اند لندن به صحنه برود. پل اف. تامپکینز کمدین، نویسندگی این نمایش را همراه مل بروکس انجام داده و خودش در آن بازی می‌کند.