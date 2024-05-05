به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جوایز پیبادی از مل بروکس، بازیگر، کمدین، نویسنده و کارگردان با اهدای جایزه یک عمر دستاورد شغلی تجلیل میکند. در همین حال کویینتا برانسون، نویسنده، تهیهکننده، بازیگر و کمدین سریال «ابوت ابتدایی» جایزه «پیشگام» این سازمان را دریافت خواهد کرد.
بروکس و برانسون هر ۲ با مجموع آرای هیات مدیره این جوایز انتخاب شدند تا در هشتاد و چهارمین مراسم سالانه جوایز پیبادی در ۹ ژوئن در لس آنجلس از آنها تجلیل شود.
برگزارکنندگان این جایزه در حالی که از مل بروکس به عنوان یکی از محبوبترین کمدینهای تمام دوران یاد کردند، افزودند: وی به معنای واقعی کلمه استانداردهای کمدی تلویزیونی را از همان روزهای ابتدایی آن تعیین کرد. در دنیای تلویزیون، فیلم، تئاتر و ضبط، آقای بروکس در لیگ خودش بازی میکند و از همه سر است.
مدیر اجرایی پیبادی همچنین از کویینتا برانسون به عنوان یک نیروی خلاق و باطراوت در کمدی تلویزیونی یاد کرد و افزود: پیبادی مفتخر است که از این ۲ هنرمند برای استفادهشان از کمدی برای گفتن داستانهایی که زندگی بسیاری را غنیتر میکند، تجلیل میکند.
بروکس یکی از تاثیرگذارترین چهرهها در تاریخ تلویزیون کمدی آمریکاست و همواره از کمدی به عنوان نوعی مقاومت، استفاده کرده است. او در طول دوران کاری برجستهاش، ۲ جایزه اسکار، ۴ جایزه امی، ۳ جایزه تونی و ۳ جایزه گرمی دریافت کرده است.
مل بروکس ۹۷ ساله برای کارگردانی و نویسندگی فیلمهایی چون «تهیه کنندگان» در سال ۱۹۶۸ که برنده اسکار فیلمنامه غیراقتباسی شد، «دوازده صندلی»، «زینهای شعله ور»، «فرانکنشتاین جوان»، «فیلم صامت»، «اضطراب بالا»، «تاریخ جهان قسمت اول» شناخته می شود. «بودن یا نبودن»، «توپهای فضایی»، «بوی گند زندگی»، «رابین هود: مردانی با جوراب شلواری»، «سکوت ژامبونها» و «دراکولا: مرده و دوست داران آن» از دیگر فیلم های وی هستند که وی در بیشترشان به عنوان بازیگر هم حضور داشت.
او جایزه دستاورد یک عمر موسسه ملی فیلم، مرکز کندی و اسکار افتخاری و نیز مدال ملی هنر را دریافت کرده که بالاترین جایزهای است که دولت آمریکا به هنرمندان اهدا میکند.
جایزه پیبادی هر سال برای دستاورد برجسته و خدمات عمومی شایسته شبکههای رادیویی و تلویزیونی، شرکتها و رسانههای اینترنتی و اشخاص مستقل، اهدا میشود.
هشتاد و چهارمین دوره جوایز سالانه پیبادی اسامی برندگان خود را ۹ مه اعلام خواهد کرد.
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