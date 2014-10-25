تجليل از فرانكشتاين جوان در ایستگاه شماره 5

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اينترتينمنت ويكلي، مل بروكس به عنوان يكي از 12 نفري كه برنده EGOT شده (جايزه امي، جايزه گرمي، جايزه اسكار و جايزه توني) از سوي كمپاني فاكس قرن بيستم براي یك عمر فعاليت هنري تقدير شد.

اين كمپاني 80 ساله با ديوارنوشته‌اي در ايستگاه شماره 5، جايي كه فيلم «فرانكشتاين» در آنجا فيلمبرداري شد از اين بازيگر تجليل كرد. سمت ديگر اين ديوار نوشته تصويري بزرگ از بروكس با خنده اي بر لب نقش بسته كه با اقبال بسيار زياد بروكس روبه رو شد و آن را تصويري بسيار زيبا خواند. او گفت آرزو مي كردم در ايتاليا بوديم چون آنها چنين ديوارنگاري را به مدت 18 ماه نگهداري مي كنند.

او در اين مراسم از اين سخن گفت كه چگونه ايده ساخت فيلم «فرانكشتاين جوان» با صحبت با جن وايلدر در ذهنش جوانه زد. او گفت: وايلدر گفت اين قصه خودم است و من گفتم قصه خوبي است. احتياج به كمكي براي نوشتنش داري؟ و او گفت كه نمي داند آن را چطور بنويسد.

بروكس اول اين ايده را نزد استوديو برادران وانر برد كه با توجه آنها روبه رو نشد.

وي در ادامه افزود: كمپاني كلمبيا پيكچرز اين ايده را پذيرفت و قبول كرد با قراردادي تا سقف 2 ميليون دلار آن را بسازد اما آنها يك شرط داشتند و اين كه فيلم را سفيد و سياه بسازند. اينجا بود كه ما دوباره متوقف شديم، اما در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه در بعضي از كشورها كه هزينه اش را متقبل مي‌شوند آن را به صورت رنگي اكران كنيم اما بعد كمپاني فاكس حاضر شد با مبلغ 2.2 ميليون دلار اين فيلم را بسازد و اين حمايت را تا پايان كار انجام داد.

اين خيابان كه اكنون بلوار مل بروكس ناميده مي شود، تا ايستگاه پنج و جايي كه «فرانكشتين جوان» 40 سال پيش در آنجا فيلمبرداري شد، امتداد دارد.

مل بروکس (زاده ۲۸ ژوئن ۱۹۲۶) کارگردان، بازیگر کمدی، نویسنده و تهیه‌کننده آمریکایی برنده جایزه اسکار است. او به خاطر نوشتن فیلمنامه «تهیه‌کننده‌ها» (ساخته خودش، ۱۹۶۸) جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را به‌دست آورد.