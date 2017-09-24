ایران آمادگی دفاع وبرقراری امنیت منطقه را دارد/هوشمندسازی تسلیحات

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی، گفت: امروز با گذشت زمان خوشبختانه ابعاد وجودی نیروهای مسلح کشورمان، ضرورت تجهیز و توانمندسازی آنها برای ملت ایران و جهان اسلام بیشتر مشخص می شود.

وی افزود: کشورهای آزاده برای حفاظت از مرزهای خود باید تجهیز شوند و توانمندی خود را افزایش دهند. جمهوری اسلامی ایران بعنوان داعیه دار حمایت از مظلومان عالم ثابت کرده شایستگی برقراری امنیت در عرصه منطقه ای را دارد.

حیدری گفت: نه تنها آمادگی دفاع اثر بخش از کشورمان را داریم بلکه آمادگی دفاع و برقراری امنیت منطقه را نیز داریم.

فرمانده نیروی زمینی خاطرنشان کرد: در مجموع توان دفاعی کشومان ریشه در خودکفایی و به سرانجام رساندن نهضت قطعه سازی دارد.

وی افزود: شاید کشورهایی بخواهند در تراز ما قدرت نمایی کنند، اما توانمندی آنها وابسته به خارج است. در حالی که توانمندی جمهوری اسلامی ایران ریشه در داخل دارد.

امیر حیدری با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در قیاس ملی و قیاس منطقه ای نیرویی منحصر به فرد است، گفت: نیروی زمینی با برخورداری از توان زرهی، پیاده، بزرگترین ناوگان بالگردی و نیروی انسانی متعهد یک نیروی منحصر به فرد است.

وی با اشاره به اینکه در نیروی زمینی ٢٦ رسته وجود دارد، ادامه داد: امروز در تمام این ٢٦ رسته بر روی پای خود ایستاده ایم و آمادگی آن را داریم تجارب خود را در اختیار کشورهای مسلمان قرار دهیم.

وی گفت: نیروی زمینی آماده است که هر دشمن احمقی، حماقتی را در سر بپروراند، در کسری از زمان نیروهای مسلح کشورمان و در راس آن نیروی زمینی پوزه آنها را به خاک خواهد زد.

حیدری با بیان اینکه امروز نیز گوشه ای از دستاوردهای نیروی زمینی رونمایی خواهد شد، گفت: اولین هدف ما هوشمندسازی تسلیحات است و در مرحله بعدی اتوماسیون و متحرک سازی در دستور کار قرار دارد که امروز این سه اولویت را در سه دستاورد جدید خواهیم دید.

وی در پایان با اشاره به اینکه در مرزهای کشور نیروی زمینی حضوری اثربخش و قاطع دارد، اظهار داشت: به تمامی کشورهایی که نگاه دوستانه به ایران ندارند و فریب پروژه ایران هراسی را خورده اند، می گوییم فریب غاصبان عالم را نخورید و تا جایی که مقدور است سعی در اتحاد داشته باشید تا ارتشی قوی در برابر زورگویان عالم داشته باشیم.