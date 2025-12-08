ملایی:اردوهای هویتی بهترین بستر تربیت و تقویت هویت نوجوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ملایی ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهر قم با اشاره به سابقه تأخیر در اجرای طرح اردوهای هویتی افزود: حمایت از این برنامه که حداقل سه تا چهار سال به تعویق افتاده بود، خوشبختانه اکنون در حال پیگیری و حل شدن است.



وی تأکید کرد: اردوها نه تنها فرصتی برای تفریح نیستند، بلکه تمرین، خدمت، خودسازی و تقویت با فضای فرهنگی محسوب می‌شوند و ارزش تربیتی و آموزشی بالایی دارند.



وی با یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اردوها گفت: حضرت آقا بارها بر اهمیت اردوها به عنوان بهترین بستر برای تربیت و هویت‌سازی نوجوانان تأکید داشته‌اند و این برنامه‌ها می‌توانند روحیه خودسازی، مشارکت در فعالیت‌های گروهی، تعمیق مهارت‌ها و تقویت بنیه دینی، انقلابی و ملی دانش‌آموزان را فراهم کنند.



رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم اضافه کرد: اردوها در کشورهای مختلف به عنوان ابزار تربیتی و حتی سیاست‌گذاری فرهنگی مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ به‌عنوان مثال، ایالات آمریکا و رژیم صهیونیستی سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این زمینه انجام می‌دهند و این نشان‌دهنده اهمیت این برنامه‌ها در تربیت نسل جوان است.



ملایی بیان کرد: بخشی از این کمک‌ها در لایحه فعلی شهرداری منعکس شده و سایر مراحل نیز به‌صورت مرحله‌بندی دنبال می‌شود تا هیچیک از مجموعه‌ها مغفول نمانند و روند حمایت از اردوها به‌طور کامل ادامه یابد.



وی در ادامه با تأکید بر اهمیت این برنامه‌ها برای هویت شهر مقدس قم افزود: سیاست‌های شورای شهر و نیازهای فرهنگی و تربیتی استان نشان می‌دهد که حمایت از اردوهای هویتی نه تنها ضرورت اجتماعی، بلکه یکی از ابزارهای مقابله با جنگ نرم و هویت‌زدایی دشمنان است.



رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم خواستار شد: تا اعضای شورا با قدرت و دقت، این طرح را تصویب کنند تا حمایت مالی و عملی از اردوهای هویتی به‌سرعت اجرایی شود و فرصت تربیتی و هویتی نوجوانان در شهر مقدس قم از دست نرود.