انتقاد از افزایش ۲۵ درصدی واردات در سال ۹۶/صادرات کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی هادی قوامی نماینده مردم اسفراین گفت: آمارهای مراکز اقتصادی نشان می‌دهد در ۶ ماهه اول سال ۹۶ واردات ۲۵ درصد رشد کرده و صادرات ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی منفی شدن تراز تجاری کشور را برخلاف سیاست‌های بالادستی خواند و گفت: با اجرای برجام منتظر بودیم مشکل باز شدن LCها حل شود و مبادلات مالی به راحتی صورت گیرد، اما هنوز مشکلات مبادلات مالی پابرجاست و تنها با بانک‌هایی می‌توانیم مراوداتی داشته باشیم که پول نقد در آنهاست.

قوامی، این مشکلات را مانع اشتغال خواند و از هیأت رئیسه مجلس خواست در جلسه غیرعلنی راهکارهای عملی افزایش صادرات و جلوگیری از واردات بررسی شود.

علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، از قوامی خواست تا دو سه ماهی به دولت فرصت دهد تا عملکرد دولت در حل مشکلات مشخص شود.