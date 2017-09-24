ابهام دراعتراض وزارت خارجه به نقض برجام توسط آمریکا/ظریف پاسخ دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در تذکری گفت: خانم موگرینی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی و ۱+۵ اعتراضی به اجرای برجام نداشته‌اند.

وی ادامه داد: بنابر تصریح دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و فرمایشات مقام معظم رهبری، آمریکایی‌ها برجام را نقض کرده‌اند.

سلیمی از وزارت خارجه خواست صراحتاً اعلام کند که آیا در کمیسیون برجام نسبت به نقض برجام، جمهوری اسلامی اعتراضی داشته است یا خیر؟

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی افزود: طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی نباید زیر بار ظلم برود؛ محرم نیز چنین پیامی را دارد. هیأت رئیسه مجلس برای روشن شدن مسئله باید دستورات لازم را صادر کند زیرا نقض برجام روشن و مبرهن است.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت، از وزارت خارجه خواست که موضع خود در مورد اظهارات موگرینی را اعلام کند و گفت: وزارت خارجه باید رسماً اعلام کند که آیا هیأت ایرانی نسبت به نقض برجام اعتراض کرده است یا خیر؟ علاوه بر این هیأت نظارت بر برجام نیز بهتر است اطلاع‌رسانی بیشتری در این خصوص داشته باشد.