به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران گفت: انتظار داشتیم با آغاز سال تحصیلی وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شود، زیرا سرپرست نمیتواند تصمیمگیری دقیق کرده و جابجایی صورت دهد.
وی از بارزانی خواست به نصایح علمای عراق توجه کرده و از همهپرسی دست بردارد، زیرا تنها حامی همهپرسی در کردستان عراق، اسرائیل است.
در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: دولت برای معرفی وزیر نیرو سه ماه فرصت دارد اما مهلت دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی علوم به پایان رسیده است.
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