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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳

مطهری:

مهلت دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی علوم به پایان رسیده است

مهلت دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی علوم به پایان رسیده است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از اتمام مهلت دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی علوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران گفت: انتظار داشتیم با آغاز سال تحصیلی وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شود، زیرا سرپرست نمی‌تواند تصمیم‌گیری دقیق کرده و جابجایی صورت دهد.

وی از بارزانی خواست به نصایح علمای عراق توجه کرده و از همه‌پرسی دست بردارد، زیرا تنها حامی همه‌پرسی در کردستان عراق، اسرائیل است.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: دولت برای معرفی وزیر نیرو سه ماه فرصت دارد اما مهلت دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی علوم به پایان رسیده است.

کد مطلب 4096363

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