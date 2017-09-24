به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران گفت: انتظار داشتیم با آغاز سال تحصیلی وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شود، زیرا سرپرست نمی‌تواند تصمیم‌گیری دقیق کرده و جابجایی صورت دهد.

وی از بارزانی خواست به نصایح علمای عراق توجه کرده و از همه‌پرسی دست بردارد، زیرا تنها حامی همه‌پرسی در کردستان عراق، اسرائیل است.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: دولت برای معرفی وزیر نیرو سه ماه فرصت دارد اما مهلت دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی علوم به پایان رسیده است.