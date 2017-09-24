به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود از عدم پرداخت تسهیلات به مردم سیل‌زده این شهر انتقاد کرد.

مطهری در پاسخ به تذکر وی اظهار داشت: در ایام بارندگی در شهر شما و شاهد خرابی‌ها بودم، امروز از سوی هیأت رئیسه با دولت تماس می‌گیریم تا به قول خود برای اهدای تسهیلات به سیل‌زدگان عمل کند.

در ادامه شهباز حسن‌پور بیگرلی نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی گفت: صحبت‌های مقام معظم رهبری در مورد آمریکا، منشور نظام در مقابله با آمریکا بود.

وی ادامه داد: آقای واعظی امروز در جلسه فراکسیون مستقلان اعلام کرده‌اند که ۱+۵ از مواضع شفاف ایران در قبال برجام تشکر کرده است.