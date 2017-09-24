ملت ایران با هوشمندی جواب ترامپ را بدهند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در مراسم گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و رونمایی از کتاب «همراه» اظهار داشت: قهرمانان حقیقی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شهدای گمنام مظلوم و جانبازان هستند؛ کسانی که از آنها کمتر نام و نشانی وجود دارد؛ زیرا ما این شرایط فعلی را مدیون ۵۰۰ هراز شهید و جانباز دفاع مقدس هستیم.

وی افزود: ۲۸ سال از پایان جنگ می‌گذرد؛ اما آیا توانستیم علوم، معارف و فرهنگ دفاع مقدس را برای عبور ملت از شرایط فعلی به شرایط مطلوب منتقل کنیم؟ آیا زندگی و مدیریت دفاع مقدس می‌تواند برای عبور جامعه از شرایط جنگ اقتصادی که اکنون وجود دارد، کارآمد باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه زنان پر افتخار کشورمان از انقلاب و جنگ حمایت کردند، عنوان داشت: جنگ بدون حمایت عاطفی، صبوری مجاهدت‌گونه زنان به پیروزی نمی‌رسید؛ دو و نیم میلیون نفر که در جنگ شرکت داشتند، حداقل ۵۰۰ هزار نفر آنها همسر داشتند و مابقی هم مادرانی ایثارگر و مهربان داشتند که هر کدام در پیروزی رزمندگان نقش آفرین هستند.

سرلشکر صفوی افزود: امیدواریم هم اکنون مردم کشورمان با حضور و انسجام خود و نیز هوشمندی و صبوری، جواب رجزخوانی دشمنان نادانی همچون رئیس جمهور آمریکا که با عربده کشی خود کره شمالی و ایران را به مصادیقی که لایق خودشان است، نسبت می‌دهند، بدهند.

وی تاکید کرد: مردم کشورمان مانند دوران دفاع مقدس متحد ایستاده‌اند تا کشور را به سمت پیشرفت و آزادگی سوق دهند.

سرلشکر صفوی گفت: کتاب همراه می‌تواند سبک زندگی برای جوانانی باشد که درد و رنج جنگ را نکشیده‌اند.