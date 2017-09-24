کلینتون امتیاز رمانش را برای فیلم تلویزیونی فروخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حقوق ساخت تلویزیونی رمان در دست انتشار رییس جمهوری پیشین آمریکا بیل کلینتون توسط شبکه شوتایم خریداری شد. این شبکه تلویزیونی کابلی قصد دارد تا فیلمی برمبنای این رمان بسازد.

شبکه شوتایم این رمان را که با همکاری جیمز پترسون نویسنده پرفروش آمریکایی نوشته می‌شود «پرقدرت، و یک تریلر حسابی» خواند.

کلینتون با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: واقعا از نوشتن این کتاب و کار کردن با جیم لذت بردم.

وی افزود: دیگر نمی‌توانم بیشتر از این منتظر بمانم تا شخصیت‌های این کتاب جان بگیرند.

این شبکه تلویزیونی اعلام کرد این رمان با عنوان «پرزیدنت گم شده» جزییاتی را ارایه می‌کند که تنها کسی که در این دفتر بوده می‌تواند از آنها اطلاع داشته باشد.

دیوید نوینس رییس ومدیرعامل شبکه تلویزیونی شو تایم حقوق ساخت فیلمی بر مبنای این رمان را خریده است.

این رمان قرار است ژوئن۲۰۱۸ منتشر شود.

پترسون گفت: «کاخ سفید» به خودی خود واژه ای برای اکتشاف است چه برسد به این که با یک رییس جمهوری پیشین به اکتشاف آن بروی.

کلینتون که از حزب دموکرات است و چهل و دومین رییس جمهوری آمریکا بود چندین کتاب غیرداستانی منتشر کرده که «گذاشتن مردم در جایگاه نخست: چطور می‌توانیم همه آمریکا را تغییر دهیم» از جمله آنهاست. او اولین کتابش را با عنوان «زندگی من» در سال ۲۰۰۴ منتشر کرده بود.

پترسون نویسنده‌ای است که رکورد پرفروش‌های نیویورک تایمز در مکان نخست را در اختیار دارد. وی بیش از ۳۸۰ میلیون نسخه کتاب در سراسر جهان فروخته است که «کلوپ قاتل زنان» از جمله آنهاست.

شوتایم توانست یک جنگ مناقصه‌ای را برای کسب امتیاز این کتاب ببرد، اما روشن نیست به چه قیمتی این موفقیت را کسب کرد.