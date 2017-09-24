شورای عالی امنیت ملی مانع انتقال پروازهای اقلیم کردستان به ایران

یک مقام ارشد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بسته شدن آسمان ایران برای پروازهای عبوری از مبدأ اقلیم کردستان گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی فعلا اجازه عبور هواپیماها از مبدأ اقلیم در آسمان ایران داده نمی شود.

وی با بیان اینکه هواپیماهای غیر نظامی کردستان عراق قبلا نیز از آسمان ایران عبور نمی کردند افزود: تا پیش از این مصوبه هیچ یک از پروازهای کردستان عراق به مقصد خاورمیانه یا شرق آسیا از آسمان ایران عبور نداشت و همگی با عبور از آسمان عراق و سپس خلیج فارس وارد شرق آسیا و کشورهای جنوب خلیچ فارس می شدند. با این حال از این پس با توجه به اینکه دولت مرکزی عراق نیز پروازهای عبوری اقلیم را از آسمان این کشور بسته است، احتمال داشت که این پروازها به آسمان ایران منتقل شود که با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این اجازه به آنها داده نخواهد شد.

همچنین یکی از کارشناسان ارشد مرکز کنترل فضای کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه اقلیم کردستان از آسمان ایران پرواز عبوری ندارد، تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، پروازهای شرکت های هواپیمایی ایران به اقلیم متوقف شده است؛ هر چند که تا پیش از این تنها یک شرکت هواپیمایی در یک روز از هفته به فرودگاه اربیل پرواز داشت که این پرواز نیز فعلا با ممنوعیت روبه رو شده است.

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ساعاتی قبل اعلام کرد که با در خواست دولت مرکزی عراق مرزهای هوایی ایران بر روی پروازهایی که مبداء آن اقلیم کردستان می باشد مسدود گردید.