مرزهای هوایی ایران با اقلیم کردستان مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی مرزهای هوایی ایران با اقلیم کردستان را مسدود اعلام کرد.

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد: به درخواست دولت مرکزی عراق، کلیه پروازها ی ایران به مقصد فرودگاه های سلیمانیه و اربیل و همچنین پروازهای عبوری از فضای کشورمان از مبداء اقلیم کردستان متوقف شد.

کیوان خسروی با اشاره به برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی امنیت ملی که صبح امروز به منظور بررسی درخواست دولت مرکزی عراق در خصوص انسداد مرزهای کشورمان با اقلیم کردستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به موثر واقع نشدن تلاشهای سیاسی خیرخواهانه کشورمان و اصرار مسئولین اقلیم کردستان برای برگزاری رفراندوم در این منطقه با در خواست دولت مرکزی عراق مرزهای هوایی ایران بر روی پروازهایی که مبداء آن اقلیم کردستان می باشد مسدود گردید.

وی افزود: بر اساس این تصمیم کلیه پروازهای ایران به مقصد فرودگاههای اقلیم کردستان نیز متوقف شده است.

خسروی در پایان خاطر نشان ساخت: تصمیم های عجولانه برخی مسئولین اقلیم کردستان ضمن محدود نمودن قدرت بازیگری و گفتگوی سازنده کردها در حاکمیت عراق، امنیت مردم کرد، کشور عراق و منطقه را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.