به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم رزمایش بزرگ حیدر کرار روز یکشنبه با حضور تیپ ۳۵ نیروی مخصوص واکنش سریع نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در کرمانشاه در منطقه عمومی مرز رسمی پرویزخان قصرشیرین آغاز شد.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه برگزاری این رزمایش با تسلیت ایام سوگواری و عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) به ملت شهید پرور ایران اسلامی و مردم استان کرمانشاه، هدف از برگزاری این رزمایش را ارزیابی تحرک و کارآمدی یگان های ویژه واکنش سریع ارتش و بر اساس تصمیم های عملیاتی و واکنش های اتخاذ شده در این منطقه بیان کرد.

امیر سرتیپ نوذر نعمتی افزود: این رزمایش در راستای رزمایش های گذشته که از ۲ سال پیش در این منطقه آغاز شده است برای ارزیابی یگان های ویژه واکنش سریع برگزار شد که مرحله نخست آن سال ۹۴ در همین منطقه و مرحله دوم آن در شمال شرق کشور برگزار شد و مرحله سوم آن نیز امروز با حضور این یگان ها در منطقه عمومی مرز رسمی پرویرخان قصرشیرین در حال برگزاری است.

وی اظهارکرد: تیپ های نیروی مخصوص و تیپ های زرهی واکنش سریع در این رزمایش مرحله به مرحله وارد عمل می شوند که در قسمت نخست رزمایش تحرک و آمادگی پاسخ به نیاز عملیاتی از یگان ها را همان طورکه انتظار داشتیم به صورت کامل و طبیعی و از پیش طراحی شده و بدون ابلاغ به یگان ها با اقدام به موقع و پاسخ خوب نیروها انجام شد.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: با وجود ناامنی های آن سوی مرز، با هوشیاری نیروهای مسلح هر روز شاهد پیشرفت آبادانی و سازندگی در این منطقه هستیم که این امر نشان از امنیت بالای مرزهای کشورمان دارد که این مهم به برکت خون شهدا و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و تلاش نیروهای مسلح حاصل شده است.

وی در خصوص آمادگی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز خسروی نیز اظهار داشت: بر اساس مسوولیتی که به ارتش واگذار شده است آماده ارائه خدمات مطلوب به زائران هستیم و امیدست این راهپیمایی با شکوهتر و پرشورتر از سال های قبل انجام شود.

امیر سرتیپ نوذر نعمتی از پشتیبانی ارتش در بخش های امدادی، پزشکی و امنیتی به زائران اربعین در مناطق مرزی خبر داد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای ارشد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی (نزاجا) در غرب کشور گفت: با تقویت نیروها و رصد کامل اطلاعاتی، نوار مرزی غرب کشور در امنیت کامل است.

امیر سرتیپ فرهاد آریانفر گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با پیروی از سیره و منش شهدا که پرچم دار حریت و آزادگی هستند، آماده دفاع و پاسداری از مرزها هستند.