رئیس جمهور از معاونت سیاسی صدا و سیما بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد ابتدا در واحد مرکزی خبر با خبرنگاران، دبیران و اعضای تحریریه به گفتگو پرداخت و سپس به اداره کل پخش اخبار سیما رفت و در گفتگو با گوینده بخش خبری ساعت 14 به طور زنده به پرسشهای وی در زمینه های گوناگون پاسخ گفت.

احمدی نژاد بعد از این به اخبار شبکه جهانی جام جم رفت و در آنجا نیز در برنامه ای زنده با هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور صحبت کرد.

دیدار رئیس جمهور از بخشهای مختلف معاونت سیاسی صدا و سیما حدود یک ساعت ادامه یافت و او سپس به همراه ضرغامی برای دیدار از معاونت سیما به این مکان رفت.

رئیس جمهور در دیدار امروز خود از سازمان صدا و سیما که از ساعت 7 صبح آغاز شد، پس از ادای احترام به مقام شهدای گمنام در جوار مسجد بلال و بازدید از نمایشگاه فناوری رسانه در مرکز همایشهای بین المللی، به دیدار کارکنان معاونت صدا در ساختمان شهدای رادیو رفت.

شبکه العالم دیگر مکانی بود که امروز مورد بازدید دکتر احمدی نژاد قرار گرفت.

رئیس جمهور سپس در جمع مدیران و کارکنان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در تالار خواجه نصیر مرکز همایشهای بین المللی این سازمان حاضر شد و برای آنان سخنرانی کرد.

عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صداوسیما، مجید آخوندی معاون سیاسی و شماری دیگر از مدیران و مسئولان سازمان در دیدار رئیس جمهور از معاونت سیاسی توضیحات لازم را به دکتر احمدی نژاد ارائه می کنند.



احمدی نژاد سپس با حضور در یکی از بخش های خبری جام جم گفت: هر ایرانی در هر جای جهان نماینده فرهنگی و سیاسی ملت ایران است.

رئیس جمهور افزود : قلب همه ایرانیان داخل و خارج از کشور برای پیشرفت و ابادانی ایران می تپد و این واقعیت مظهر حیات ملتی متحد و روبه پیشرفت است.