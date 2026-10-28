افزایش پروازهای فرودگاه ایلام به ۳۰ سورت در هفته

محمدتقی سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پروازهای این فرودگاه اظهار کرد: با توجه به گلایه‌های مردمی درباره کمبود پرواز، قبل از جنگ ۴۰ روزه، شرکت هواپیمایی کاسپین در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه به مجموعه اضافه شد که مورد استقبال مردم قرار گرفت و رضایت نسبی را به همراه داشت.

وی با اشاره به افزایش تعداد پروازها افزود: پس از آن، تعداد سورتی پروازها به ۳۰ مورد در هفته رسید؛ اما با آغاز جنگ تحمیلی در نهم اسفند، صنعت هوانوردی با وقفه جدی مواجه شد و فرودگاه ایلام نیز تا ۲۴ خرداد پروازی نداشت.

این مسئول با اشاره به بازگشایی فرودگاه پس از مذاکرات تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و رایزنی با سازمان هواپیمایی و مقامات نظامی، فرودگاه ایلام به عنوان سومین یا چهارمین فرودگاه کشور عملیاتی شد و توانستیم خدمات‌رسانی را از سر بگیریم.

سلجوقی با اشاره به میزبانی از زائران اربعین خاطرنشان کرد: در ایام اربعین امسال، فرودگاه ایلام برای نخستین بار میزبان ۹۱ سورتی پرواز بود که در تاریخ صنعت هوانوردی استان بی‌سابقه محسوب می‌شود و با توجه به نزدیکی این فرودگاه به مرز مهران، بسیاری از زائران از این مسیر استفاده کردند.

وی با اشاره به وضعیت فعلی پروازها افزود: پس از اربعین و با پیگیری نمایندگان مجلس و تعامل با استاندار، بار دیگر تعداد سورتی پروازها به ۳۰ مورد در هفته رسید و هم‌اکنون پنج شرکت هواپیمایی در این فرودگاه فعال هستند؛ به‌گونه‌ای که پروازهای تهران به صورت روزانه انجام می‌شود و پروازهای مشهد نیز چهار نوبت در هفته برقرار است.

برنامه‌ریزی برای برقراری پرواز به نجف اشرف در دستور کار قرار دارد

مدیر فرودگاه شهدای ایلام با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های ناوبری تصریح کرد: پس از ۳۵ سال، سیستم‌های ناوبری فرودگاه در حال به‌روزرسانی و ارتقا هستند تا ایمنی پروازها افزایش یابد و امکان خدمات‌دهی به پروازهای بیشتری فراهم شود؛ ضمن اینکه فرودگاه ایلام در جریان جنگ تحمیلی هیچ‌گونه آسیبی ندید و تنها فرودگاه آسیب‌ندیده در غرب کشور بود.

سلجوقی با اشاره به برنامه‌های آینده خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود و زیرساخت‌های آماده، برنامه‌ریزی برای برقراری پرواز به نجف اشرف در دستور کار قرار دارد و مذاکراتی با نماینده عالی دولت در استان و استان‌های هم‌مرز عراق انجام شده تا این مسیر هوایی نیز راه‌اندازی شود.

وی در پایان با اشاره به جایگاه فرودگاه ایلام در کشور گفت: این فرودگاه از نظر تعداد پروازهای هفتگی در رده دوم تا چهارم کشور قرار دارد و با توجه به نزدیکی به مرز مهران و استقبال مسافران، تلاش می‌کنیم خدمات‌رسانی را در ایام جنگ نیز به صورت جدی ادامه دهیم تا سفرهای مردم تسهیل شود.