رونمایی از تیزر جدید فیلم «جانشین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی، همزمان با ادامه اکران در سینماهای کشور و عبور از فروش ۱۰ میلیارد تومانی و ۹۲ هزار مخاطب، از تیزر جدید خود رونمایی کرد.

این فیلم با محوریت زندگی و مجاهدت‌های شهید حسین املاکی، جانشین فرمانده لشکر قدس گیلان، ساخته شده و بخشی از رشادت‌ها و فداکاری‌های این شهید را در دوران دفاع مقدس به تصویر می‌کشد.

در فیلم سینمایی «جانشین» آرمان درویش، شکیب شجره، پیام احمدی‌نیا، سارا توکلی، امیرحسین هاشمی، هادی شیخ‌الاسلامی، پیمان نوری، میلاد رافقتی، حسین اثباتی، محمد صدیقی‌مهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی و رضا نوری با حضور امیر آقایی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«جانشین» محصول بنیاد فرهنگی روایت فتح و تولیدشده در انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس است که پخش آن را مؤسسه سینمایی بهمن سبز برعهده دارد. این فیلم همچنان در سینماهای کشور در حال اکران است.