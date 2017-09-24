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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۶

بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا - ترکمنستان؛

نخستین مدال طلای کشتی آزاد به مجتبی گلیج رسید

نخستین مدال طلای کشتی آزاد به مجتبی گلیج رسید

آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم تیم کشتی ایران با پیروزی در دیدار فینال بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا به عنوان قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی گلیج در دیدار فینال وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا که در شهر عشق آباد ترکمنستان برگزار شد به مصاف رستم اسکندری از تاجیکستان رفت و با پیروزی ۱۰ بر صفر بر حریف، موفق به کسب مدال طلا شد.

 گلیج صبح امروز در دور نخست با نتیجه ۸ بر یک چائوکیانگ یانگ از چین را از پیش رو برداشت، وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر یک نوراحمد احمدی از افغانستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. گلیج در این مرحله با نتیجه ۱۴ بر ۳ از سد یوسوپ ملیجایف از ترکمنستان گذشت و راهی دیدار فینال شد.

کد مطلب 4096852

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