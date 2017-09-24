نخستین مدال طلای کشتی آزاد به مجتبی گلیج رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی گلیج در دیدار فینال وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا که در شهر عشق آباد ترکمنستان برگزار شد به مصاف رستم اسکندری از تاجیکستان رفت و با پیروزی ۱۰ بر صفر بر حریف، موفق به کسب مدال طلا شد.

گلیج صبح امروز در دور نخست با نتیجه ۸ بر یک چائوکیانگ یانگ از چین را از پیش رو برداشت، وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر یک نوراحمد احمدی از افغانستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. گلیج در این مرحله با نتیجه ۱۴ بر ۳ از سد یوسوپ ملیجایف از ترکمنستان گذشت و راهی دیدار فینال شد.