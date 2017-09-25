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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۹

نایب رئیس شورای شهر بوشهر:

مطالبات انباشه‌شده شهروندان بوشهری مورد توجه قرار گیرد

مطالبات انباشه‌شده شهروندان بوشهری مورد توجه قرار گیرد

بوشهر - نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر خواستار توجه شهردار به مطالبات انباشته شده شهروندان بوشهری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش ظهر دوشنبه در نشست اعضای شورای شهر بوشهر با تبریک به میگلی‌نژاد شهردار بندر بوشهر بابت دریافت حکم خود از وزیر کشور اظهار داشت: وظیفه داریم که برای رفع مشکلات و تامین خواسته‌های شهروندان از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان بوشهری مطالبات انباشته شده زیادی دارند که انتظار دارند شورای جدید و تیم مدیریتی جدید شهرداری آنها را پیگیری و در راستای حل آنها تلاش کنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: نهضت آسفالت کوچه‌ها و معابر تا تحقق نهایی، ایجاد یک شهربازی مدرن در کنار پروژه چرخ و فلک و توسعه پارک‌های محله‌ای و ساحلی از جمله این مطالبات است.

وی ادامه داد: توسعه فضای سبز به‌ویژه در محلات جنوبی و تنگک‌ها، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر، توجه به بافت تاریخی و فرسوده شهر و برنامه ریزی برای ورود به محلات از مطالبات جدی شهروندان است که انتظار ما ارائه یک  برنامه منظم و مدون برای این مطالبات است.

آسایش بیان کرد: یکی از خواسته‌های شهروندان بوشهری به عنوان سهام‌داران شهر شفافیت بودجه شهرداری است که از ریاست شورا درخواست دارم این مطالبه را از شهرداری خواستار شوند.

کد مطلب 4097615

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