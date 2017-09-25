به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش ظهر دوشنبه در نشست اعضای شورای شهر بوشهر با تبریک به میگلی‌نژاد شهردار بندر بوشهر بابت دریافت حکم خود از وزیر کشور اظهار داشت: وظیفه داریم که برای رفع مشکلات و تامین خواسته‌های شهروندان از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان بوشهری مطالبات انباشته شده زیادی دارند که انتظار دارند شورای جدید و تیم مدیریتی جدید شهرداری آنها را پیگیری و در راستای حل آنها تلاش کنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: نهضت آسفالت کوچه‌ها و معابر تا تحقق نهایی، ایجاد یک شهربازی مدرن در کنار پروژه چرخ و فلک و توسعه پارک‌های محله‌ای و ساحلی از جمله این مطالبات است.

وی ادامه داد: توسعه فضای سبز به‌ویژه در محلات جنوبی و تنگک‌ها، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر، توجه به بافت تاریخی و فرسوده شهر و برنامه ریزی برای ورود به محلات از مطالبات جدی شهروندان است که انتظار ما ارائه یک برنامه منظم و مدون برای این مطالبات است.

آسایش بیان کرد: یکی از خواسته‌های شهروندان بوشهری به عنوان سهام‌داران شهر شفافیت بودجه شهرداری است که از ریاست شورا درخواست دارم این مطالبه را از شهرداری خواستار شوند.