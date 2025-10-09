گرشاسبی: پیگیری مشکلات شهروندان در شهرداری بوشهر تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر،خدیجه گرشاسبی صبح پنجشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورا با بیان اینکه کندی فرآیندهای اداری و بروکراسی پیچیده شهرداری موجب نارضایتی شهروندان شده است، اظهار کرد: مشکلاتی مانند نوسازی پیادهروها، بهسازی جدولهای معابر و آسفالت معابر، که تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی مردم دارند، باید با سرعت بیشتری پیگیری شوند.
رییس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر از شهرداری درخواست کرد که «تسریع در رسیدگی به درخواستهای شهروندان» را در دستور کار قرار داده و در صورت لزوم، «کمیته ویژهای» برای نظارت و پیگیری این امور تشکیل دهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به موافقت اولیه اداره کل راه و شهرسازی برای واگذاری دو قطعه زمین با کاربری عمومی در شهرک فضیلت به شهرداری جهت احداث «ایستگاه آتشنشانی و پارکینگ عمومی »، خواستار پیگیری سریعتر این موضوع برای تملک این دو زمین شد.
